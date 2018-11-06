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Порошенко указал РПЦ на дверь: Вам тут делать нечего
Российская православная церковь - элемент российской политической системы, и ей не место в Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".
"Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России во главе с Путиным с одним вопросом в повестке дня - как защитить Российскую православную церковь в Украине. Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви. Нечего делать вашим вооруженным силам. Нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - заявил президент Украины.
Порошенко подчеркнул, что государство не вмешивается в дела церкви, но и иностранным государствам этого делать не позволит.
3 ноября Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии между Вселенским патриархатом и Украиной.
12 октября 2018 года Вселенский патриархат заявил, что Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия передана Москве незаконно. РПЦ приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, а ее глава Кирилл заявил, что Константинополь "впал в раскол".
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Российская православная церковь - элемент российской политической системы, и ей не место в Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на...
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