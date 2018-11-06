Минчанка Мария Василевич представит Беларусь на конкурсе «Мисс мира-2018». Это право девушка получила после того, как стала победительницей «Мисс Беларусь-2018» в мае этого года.

7 ноября Мария Василевич уехала в Китай, где пройдет престижный конкурс красоты. В течение месяца конкурсантки из 117 стран мира, проходя различные испытания, будут доказывать членам жюри, что именно они достойны короны победительницы.

«Мисс мира-2018» будет определена в вечернем шоу 8 декабря. Кроме того, девушки будут бороться за титулы «Первая вице-мисс», «Вторая вице-мисс», «Мисс Благотворительность», «Мисс Fashion - Топ-Модель», «Мисс Мультимедиа», «Мисс Танец Мира», «Мисс Талант», «Мисс Спорт», «Мисс Интеллект».

Конкурс «Мисс мира» проводится с 1951 года и входит в «большую четверку» конкурсов красоты наряду с конкурсами «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». В прошлом году «Мисс мира» стала Мануши Чхиллар из Индии. Представительница Беларуси участия в конкурсе не принимала. Екатерина Савчук, которая должна была представить нашу страну, по неизвестным причинам отозвала свою заявку на конкурс за месяц до мероприятия.