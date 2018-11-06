На финишной прямой. Как проходит подготовка к II Европейским играм?

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По словам первого заместителя директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолия КОТОВА, в данный момент заканчивается создание операционных планов, которые включают порядок работы объектов Европейских игр, взаимодействие всех служб. В феврале-марте 2019 года подготовка всех объектов перейдет в завершающую стадию.

Специалист отметил, что преимуществом Беларуси стал тот факт, что все сооружения у нас практически готовы. Последним станет стрелковый тир имени Тимошенко, который будет введен в строй в конце 2018 года. Кое-где нужны лишь косметический ремонт и адаптация объекта именно под Европейские игры.

При этом ни один объект не будет пустовать и после окончания Игр. По словам Анатолия Котова, сейчас также идет тщательный анализ использования возможностей спортивных объектов, чтобы избежать серьезных затрат на создание объектов временной инфраструктуры. К примеру, там, где спортзал можно временно переоборудовать в столовую для спортсменов, нужно это сделать, чтобы не возводить разного рода палатки.

В целом соревнования II Европейских игр пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-Арену», «Чижовка-Арену» и другие объекты. Практически каждую неделю в Беларусь приезжают различные инспекции, национальные федерации, которые контролируют подготовку.

БИЛЕТНАЯ ПРОГРАММА

Цены на билеты II Европейских игр обещают сделать доступными. Как сообщил начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Максим КОШКАЛДА, предварительно самый дешевый билет на спортивные мероприятия будет стоить 5 рублей (2 евро), самый дорогой – 50 рублей (20 евро).

Наиболее доступные виды спорта для зрителей – бадминтон, дзюдо, карате и самбо. Стоимость квитков на эти соревнования будет составлять от 5 до 25 рублей в зависимости от места на трибуне и стадии турнира. Относительно недорого можно посетить соревнования по пулевой и стендовой стрельбе, а также стрельбе из лука – от 7 до 15 рублей. От 7 до 30 рублей – цена за вход на бокс, борьбу, велоспорт на треке, гимнастику, легкую атлетику. Немного дороже билеты на соревнования каноистов и по настольному теннису – 10-20 рублей. Самые дорогие билеты на турниры – по баскетболу 3х3 и пляжный футбол: от 10 до 50 рублей.

При этом билеты на церемонии открытия и закрытия Игр будут заметно дороже, однако об их цене организаторы обещают рассказать позже. Максим Кошкалда отметил, что общий предзаказ билетов на II Европейские игры 2019 года составил более 46 тыс., партнеры и спонсоры Игр уже выкупили более 7 тыс. билетов. Организаторы рассчитывают в общей сложности на 375 тыс. мест с возможностью увеличения до 535 тыс. в зависимости от спроса и популярности видов спорта.

Будут предусмотрены бесплатные билеты для людей с ограниченными возможностями. Однако число таких квитков лимитировано, распространяться они будут в основном через специализированные организации. Кроме того, бесплатно могут попасть на трибуны и дети до 7 лет в сопровождении родителей, однако малышам придется сидеть на коленях у родителей. В ином случае для ребенка тоже нужно приобрести билет.

Первые билеты поступят в продажу уже 1 декабря. Приобрести квитки можно будет на сайте билетного оператора «Ticketpro», а также более чем в 400 кассах сети. В других странах Европы билеты будут распространяться через официальных реселлеров (операторов и агентов).

К слову, болельщики из более чем 100 стран будут иметь возможность посетить Игры в Минске без визы. Для этого в большинстве случаев понадобятся паспорт, билет на соревнования, медстраховка и определенное денежное обеспечение – не менее 2 базовых величин на день пребывания. При этом прибыть в Беларусь можно будет не только через аэропорт, но и любым другим транспортным средством.

ВОЛОНТЕРЫ

Ни одно крупное спортивное мероприятие не обходится без помощи волонтеров. Как рассказала начальник управления по работе с волонтерами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Надежда АНИСОВЕЦ, сейчас в волонтерской базе зарегистрированы заявки от более 12 тыс. человек. Большой интерес к событию проявили волонтеры из России, которые после Чемпионата мира по футболу решили поделиться своим опытом с белорусами – их около 3,5 тыс.

Большинство желающих стать волонтерами – женщины (77%). В основном – молодежь, однако есть и волонтеры со стажем. Самому возрастному из них – 75 лет. Все претенденты должны будут сдать тест на знание иностранного языка, пройти собеседование, а также специальные курсы. Исходя из результатов кандидатов будут определять на конкретный участок волонтерской работы.