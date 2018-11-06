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Надо выбираться из кокона. Главный тренер БАТЭ - о готовности команды перед "Челси"

07.11.2018 17:17 — Разное | Tut.by  
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На «Борисов-Арене» прошла пресс-конференция главного тренера БАТЭ Алексея Баги и полузащитника Евгения Березкина, посвященная поединку с английским «Челси» в Лиге Европы. Игра пройдет завтра в 20.55.

Алексей Бага рассказал о здоровье Мирко Иванича, не стал называть состав команды на матч, отметил еще раз мастерство и уровень противника и отметил, что расклад в группе таков, что любые очки — это ценное приобретение.


Фото: ФК БАТЭ

— Егор Филипенко и Александр Глеб сказали, что неплохо было бы во встрече с «Челси» зацепиться за ничью. Согласны?

— Ситуация в группе такова, что любой набор очков будет шагом вперед, шагом к выходу в плей-офф. И нулевая ничья, и результативная, и победа.

— Последнее время ваша команда играет по два раза в неделю. Как оцените физическое состояние подопечных?

— Как хорошее. Есть, конечно, усталость — и физическая, и психологическая. Но само состояние команды отличное. Это доказали матчи в Гомеле, Бресте, в Борисове с «Неманом». Футболистам тяжело, но они умеют терпеть — очень многое повидали и прошли. Даже визуально заметно, как они устали. Ребята и в беседах этого не скрывают. Но готовы они хорошо. И завтра такой поединок, когда кого-то придется оставить вне заявки, кого-то — поставить играть, кого-то — выпустить на замену. Тем не менее все находятся в одинаковой психологической форме, особенно после встречи с «Неманом», и в физической. Так что серьезных проблем, кроме того, что мы наездились-налетались, не вижу.

— Уже определились с составом на игру? Есть ли травмированные?

— Травмированных после матча с «Неманом» не добавилось. Наоборот, выздоровел Иванич, затемпературивший перед той игрой. Во вторник Мирко уже тренировался.
С составом же пока не определились. Будем ждать прилета «Челси», посмотрим, кто у них приехал, как они распорядятся своими людьми. В зависимости от этого можно что-то поменять. Ну и нам уже полегче думать об этом, так как решили задачу по завоеванию чемпионства.

— Матчи с ПАОКом и «Челси» были проиграны в самом начале. Можете ли назвать причины? И как избежать повторения ошибок?

— Если бы существовал конкретный рецепт, мы наверняка давно им воспользовались бы. Об этом много говорится. Часто рассуждаем на эту тему с игроками и тренерским штабом. Наверное, причина связана с уровнем соперника и уровнем сопротивления. Чересчур редко сталкиваемся с таким агрессивным, быстрым футболом в начале встречи. Хотя это не оправдание. Это непозволительно, особенно если возьмем матч с ПАОКом, где пропустили дома три мяча за первые 17 минут.

— БАТЭ стал чемпионом. Собиралась ли команда для празднований?

— После матча был скромный командный ужин, потому что, как уже говорил, не вижу смысла в этом году праздновать помпезно. Мы выиграли чемпионат, выполнили работу хорошо и профессионально. Отметили это в узком кругу — даже без жен, без семей. И начали готовиться к «Челси». Сезон еще в разгаре. У нас три игры в чемпионате, которые должны провести на сто процентов, невзирая ни на какие расклады. Будем играть на победу в каждой встрече. Кроме того, у БАТЭ еще три матча в еврокубках, а девять наших футболистов будут задействованы в важнейших поединках национальной сборной Беларуси. Поэтому никакой помпезности. Все в штатном режиме.

— Насколько неожиданной для вас оказалась табличная ситуация в группе «L» после трех туров?

— Победа «Види» над ПАОКом в Греции добавила заварухи. Можно сказать, завтра для трех команд сценарий начнет писаться по-новому.

— Есть ли для вас предпочтительный результат в параллельном поединке «Види» и ПАОКа?

— Не готов ответить. Все эти расклады… Их как будто надо считать: а вдруг, а что если. Но все-таки будем отталкиваться от себя, от своих возможностей. Даже не знаю, что лучше для БАТЭ в параллельном матче — ничья или чтобы кто-то победил…

— Есть ли в команде понимание, что если «Челси» завтра победит, то, возможно, в оставшихся двух турах начнет валять дурака?

— Трудно рассуждать за «Челси». Там есть фантастический тренер, фантастические футболисты, многомиллионная армия болельщиков по всему миру. Поэтому предполагать, как станет играть «Челси», не могу. Думаю, так же думают и мои подопечные. Завтра у нас конкретный поединок, к которому готовимся.

— Концовка выездного матча с «Челси» обнадеживает?

— Да не только концовка. Нужно уже потихонечку приходить к тому, что можно играть — только потому, что ты такой же футболист, такой же профессионал. Лишь из другой страны и на немножко других стадионах выступаешь каждую неделю. Надо выбираться из кокона. Уверен, у нас не меньше талантливых футболистов, чем там. Но по ряду различных причин не удается проявить себя с лучшей стороны каждую неделю. Наверное, не открою Америки: вы видели среднюю посещаемость последнего тура чемпионата Беларуси. Какой она была бы, если бы не шесть тысяч на «Борисов-Арене». Концовка на «Стэмфорд Бридж» может обнадежить тем, что играл лишь один легионер — Филипович. Десять белорусов, которые родились в глубинке, тренировались на асфальте и «синтетике», оказывают сопротивление «Челси», забивают. Вот это самое главное. Убежден, что когда-нибудь будем играть с ними на равных.

— Довелось ли в Лондоне пообщаться с Сарри? Какое впечатление произвел на вас итальянский наставник?

— И до игры, и после перекинулись парой фраз. В рабочем порядке. Визуально Сарри произвел очень сильное впечатление — добродушного и открытого человека. Всегда с улыбкой. Обнялись, побратались. Интересно просто находиться рядом — он как пример для подражания. Как ведет себя с прессой, с помощниками, с тренером соперника, с игроками. Это все положительно влияет на работу.

— После выездного поединка вы поняли о «Челси» что-то такое, чего не заметили при подготовке?

— По большому счету, что с нами, что в трех последующих матчах «Челси» имел преимущество по владению мячом — 70 на 30, делал под тысячу передач. У него два равноценных состава. Играет Азар — сидит Педро, и так далее. Чемпион мира Фабрегас не всегда выходит на поле. Поэтому что-то новое понимать… Давно знаем, где мы, а где они. То, что было до игры с БАТЭ, то, что было после, — одна и та же картина. Доминирующий футбол, контроль мяча, сумасшедшие скорости. Нашей задачей было как можно быстрее адаптироваться к этому всему. Пускай повторю банальные слова, но мы не сталкиваемся с подобным в Беларуси — ни с одним соперником ни дома, ни на выезде.

— Вспомнилось, как телекартинка выхватила вашу бурную реакцию после гола в ворота «Челси». Были рады, что сквитали один мяч, что можем?

— И то, что сквитали, и то, что забили со «стандарта» английской команде. И то, что оставалось время постараться забить еще. Вышел свежий Туоминен, появлялось пространство. Почему бы не рассчитывать еще на что-то большее? Нужно убирать ущербную психологию: отбиться, закрыться в кокон — только не бейте. Пора становиться участниками процесса, а не статистами.

Была радость за Риоса, за Стасевича — за его сумасшедшую передачу, за Скавыша, который заработал тот штрафной. Причем мы начали от своих ворот. Филипенко отпасовал Володько, тот продлил — цепочка взаимодействий, открывание Скавыша и нарушение правил. Вот так по крупиночке придем к тому, что когда-нибудь будем играть с такими соперниками куда успешнее.

— Вы сказали, что у «Челси» два равноценных состава. Подготовка осложняется, когда не очень представляешь, против кого предстоит играть, или вы больше подстраиваетесь под систему?

— Система там не меняется. А вот люди — да, и в том есть своя сложность. Такая же ситуация была в прошлом году в противостоянии с «Арсеналом» — 42 человека в заявке. Неизвестно, кто прилетит, кто тренируется. Так же и с «Челси». Вчера удалось всеми правдами и неправдами найти какой-то список на вылет. Азар там на первом месте. А сегодня все новости кричат: Азара не будет. Лондонцы вечером проведут занятие на минском стадионе «Динамо». Тогда наверняка что-то узнаем. Но понятно: фамилии могут меняться, а качество и картинка — те же.

— «Челси» практически в каждом матче забивает со стандартных положений. Уделяете данному компоненту особое внимание?

— Да, постоянно разговариваем об этом с ребятами. Причем они не только изучают тот материал, который готовит тренерский штаб, но и сами смотрят на базе матчи с участием соперников. Что-то подмечают для себя, обсуждают. В то же время мы это видим и должны брать для себя все лучшее, действовать так в Гродно, Гомеле, Слуцке, если говорим про ту школу, которую БАТЭ проходит в еврокубках.

— Вчера в Лиге чемпионов «Црвена Звезда» сенсационно одолела «Ливерпуль». Смотрели ли эту игру? И какие выводы для себя сделали?

— Конечно, смотрел. Вспомнил стадион «Райко Митич», как там шумят-кричат трибуны. Показали коридор, по которому полчаса идти от раздевалки до поля. А «Црвена Звезда» здорово сыграла — агрессивно, плотно, вовремя забила. Плюс в ряде моментов сербам повезло. Впрочем, в поединках с такими оппонентами без удачи нельзя. И мяч по линии катался, и Салах в штангу попал. Но это везение заслужено сумасшедшей самоотдачей, игрой «Црвены», подготовкой к матчу ее тренерского штаба. Это еще раз к тому, что непобедимых сегодня нет, невзирая на всю звездность, бюджеты, имена, скорости, национальность, цвет кожи. Непобедимых сегодня нет.

Напомним, что в 3-м туре в выездном матче групповой стадии Лиги Европы в Лондоне БАТЭ проиграл «Челси» со счетом 1:3.

Положение команд в группе «L»:

1. «Челси» — 9 (5−1).

2. ПАОК — 3 (4−4).

3. «Види» — 3 (2−3).

4. БАТЭ — 3 (4−7).

Матчи 4-го тура пройдут 8 ноября. БАТЭ примет дома футболистов «Челси», венгерский «Види» сыграет на своем поле против греческого ПАОКа.

Две лучшие команды каждого квартета по итогам групповой стадии выйдут в 1/16 финала Лиги Европы.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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На "Борисов-Арене" прошла пресс-конференция главного тренера БАТЭ Алексея Баги и полузащитника Евгения Березкина.
 
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