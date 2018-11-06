Секретарь Совбеза Казахстана накануне саммита ОДКБ провел встречи с коллегами из Киргизии, Армении и Беларуси

В среду в рамках подготовки к совместному заседанию уставных органов ОДКБ и сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) помощник президента - секретарь Совета безопасности Казахстана Габит Байжанов провел ряд международных встреч, сообщила пресс-служба главы государства.

По ее информации, в ходе беседы с секретарем Совета безопасности Киргизии Дамиром Сагынбаевым отмечена важность тесного взаимодействия по линии профильных структур в интересах обеспечения региональной безопасности.

"По итогам обсуждения согласованы меры по налаживанию регулярного диалога на уровне заинтересованных государственных органов обеих стран", - отмечается в сообщении.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян предложил обсудить возможные пути двустороннего сотрудничества в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

Состоявшийся обмен мнениями подтвердил необходимость дальнейшего развития отношений между двумя странами в целях обеспечения коллективной безопасности в рамках ОДКБ, говорится в информации.

"Внимание белорусского коллеги - государственного секретаря Совета безопасности Станислава Зася было обращено на существенный потенциал сотрудничества в военно-технической сфере. Подчеркнуто совпадение позиций по актуальным вопросам международной и региональной политики", - сообщается в пресс-релизе.

Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности, а также сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав государств состоятся в Астане 8 ноября.