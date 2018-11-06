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Оставивший семью Галкин опростоволосился в Америке

07.11.2018 15:46 — Разное | UDF  
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Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Максим Галкин гастролирует по США. Однако об оставленной в России семье не забывает. Так, шоумен регулярно получает видеоотчеты о том, как занимаются его пятилетние дети Гарри и Лиза.

Двойняшки Гарри и Лиза занимаются на дому. В частности, им дает уроки французского языка репетитор. Достижениями наследников Максим Галкин регулярно делится с подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram. Причем делает это, даже находясь на расстоянии в несколько тысяч километров.

Так, популярный телеведущий опубликовал видео, сделанное во время занятия Лизы французским языком. Пятилетняя девочка занята тем, что аккуратно пишет в рабочей тетради, причем беседа с педагогом происходит на иностранном языке. Чтобы поклонникам было понятно, о чем речь, Максим Галкин любезно сопроводил видео субтитрами.

Правда, шоумен допустил ошибку, которую, к своей чести, признал. "Лиза пишет по-французски – репортаж для папы 😍 Единственное, я опростоволосился – оттитровал фразу, которую пишет Лиза, почему-то переведя ее с испанского, так как весь день общался на испанском здесь на юге США, конечно же, это по-испански "вышло солнце", а по-французски "он испачкал пол" 😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Максим Галкин.


Многочисленные подписчики, несмотря на конфуз шоумена, пришли в восторг от артистичности и непосредственности Лизы. "У отличных родителей, супер разумные детки", "Я обожаю эту куклочку", "Какая прелесть!!!", "Бесподобная", "Чудо чудное! Без ума от этих детенышей! Храни вашу семью господь!", "Такая старательная), тьфу,тьфу. Молодец", "Это просто фантастика а ведь она еще в школу не ходит..а уже пишет да так красиво по французки", "Просто радость 🌸 Смотреть, не насмотреться", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.

 
 
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Максим Галкин гастролирует по США. Однако об оставленной в России семье не забывает.
 
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