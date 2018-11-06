Оставивший семью Галкин опростоволосился в Америке



Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com

Двойняшки Гарри и Лиза занимаются на дому. В частности, им дает уроки французского языка репетитор. Достижениями наследниковрегулярно делится с подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram. Причем делает это, даже находясь на расстоянии в несколько тысяч километров.Так, популярный телеведущий опубликовал видео, сделанное во время занятия Лизы французским языком. Пятилетняя девочка занята тем, что аккуратно пишет в рабочей тетради, причем беседа с педагогом происходит на иностранном языке. Чтобы поклонникам было понятно, о чем речь, Максим Галкин любезно сопроводил видео субтитрами.Правда, шоумен допустил ошибку, которую, к своей чести, признал.написал Максим Галкин.Многочисленные подписчики, несмотря на конфуз шоумена, пришли в восторг от артистичности и непосредственности Лизы.– рассыпались в комплиментах пользователи Сети.