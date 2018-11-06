19-летний пассажир Infiniti ударом ноги сломал патрульному челюсть



В Николаеве пассажиры иномарки затеяли драку с патрульными

Об этом сообщает, ссылаясь на Главное управление Нацполиции в Николаевской области.Отмечается, что происшествие произошло в ночь на 26 октября в микрорайоне Терновка. Патрульные обратили внимание на автомобиль Infiniti. В салоне иномарки кроме водителя находилось еще несколько человек – у них были признаки алкогольного опьянения.Водитель автомобиля отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в организме и на него начали составлять протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных нарушениях («Управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции»), как это предусмотрено процедурой.Водитель начал вести себя агрессивно – толкать полицейского и поливать его нецензурной бранью. На предупреждения мужчина не реагировал, и патрульный приступил к его задержанию.Когда полицейский начал надевать на водителя наручники, на него бросился 19-летний пасынок задержанного, который с разбега ударил правоохранителя ногой в лицо.Водителя и 19-летнего юношу задержали, всех участников конфликта увезли в отдел полиции. В дальнейшем выяснилось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть.По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).Мужчине, который ударил патрульного, уже сообщили о подозрении. Готовится ходатайство об избрании ему в суде меры пресечения. Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил ДТП возле российского посольства.