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В США собирают деньги на первый бордель с секс-роботами

07.11.2018 17:35 — Разное | KYKY  
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В Калифорнии единственный в мире «бордель с ориентированными на согласие секс-роботами» предлагает клиентам заплатить за то, чтобы заняться сексом с «девственным» роботом, пишет RT.

Роботизированные бордели появляются в Европе с 2017 года, но в Америку этот тренд ещё не пришёл. По мнению Unicole Unicron, владельца Eve's Robot Dreams, спрос всё равно будет высокий.

Eve's Robot Dreams открывается в Западном Голливуде, что в Калифорнии, в следующем году. Мужчинам предложат переспать с «девственным» роботом за десять тысяч долларов. После этого робот продолжит работу в борделе, но стоить будет значительно меньше. «Все хотят быть первым, кто переспит с этими роботами, потому что это действительно исторический момент», − сказала одна из основательниц.

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