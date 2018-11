В США собирают деньги на первый бордель с секс-роботами

В Калифорнии единственный в мире «бордель с ориентированными на согласие секс-роботами» предлагает клиентам заплатить за то, чтобы заняться сексом с «девственным» роботом, пишет RT.

Роботизированные бордели появляются в Европе с 2017 года, но в Америку этот тренд ещё не пришёл. По мнению Unicole Unicron, владельца Eve's Robot Dreams, спрос всё равно будет высокий.