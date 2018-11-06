В США собирают деньги на первый бордель с секс-роботами

В Калифорнии единственный в мире «бордель с ориентированными на согласие секс-роботами» предлагает клиентам заплатить за то, чтобы заняться сексом с «девственным» роботом, пишет RT.

Роботизированные бордели появляются в Европе с 2017 года, но в Америку этот тренд ещё не пришёл. По мнению Unicole Unicron, владельца Eve's Robot Dreams, спрос всё равно будет высокий.

What if we had built the internet with something other than advertising revenue? We cannot foresee all the potentials for new technologies, but we can approach them from a place focused on the fulfillment for users. https://t.co/wfFgcEOmmU pic.twitter.com/zUIlG6UwVi — EvesRobotDreams (@EvesRobotDreams) 14 октября 2018 г.

Eve's Robot Dreams открывается в Западном Голливуде, что в Калифорнии, в следующем году. Мужчинам предложат переспать с «девственным» роботом за десять тысяч долларов. После этого робот продолжит работу в борделе, но стоить будет значительно меньше. «Все хотят быть первым, кто переспит с этими роботами, потому что это действительно исторический момент», − сказала одна из основательниц.