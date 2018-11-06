Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки мира в октябре. Голосование - на сайте WTA

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, признанная лучшей теннисисткой мира в сентябре, претендует на звание лучшей и по итогам октября. Голосование стартовало на официальном сайте WTA.



Фото: twitter.com/WTA

Помимо Арины Соболенко, на звание лучшей теннисистки октября претендуют победительница итогового турнира WTA в Сингапуре украинка Элина Свитолина, американка Слоан Стивенс и датчанка Каролин Возняцки.

Голосование завершится 8 ноября, победительницу объявят 9 ноября.

Лучшие теннисистки месяца в 2018 году: Январь — Симона Халеп Февраль — Петра Квитова Март — Наоми Осака Апрель — Каролина Плишкова Май — Симона Халеп Июнь — Петра Квитова Июль — Ангелик Кербер Август — Наоми Осака Сентябрь — Арина Соболенко.

В середине октября Арина Соболенко была объявлена новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).