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Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки мира в октябре. Голосование - на сайте WTA

07.11.2018 17:58 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, признанная лучшей теннисисткой мира в сентябре, претендует на звание лучшей и по итогам октября. Голосование стартовало на официальном сайте WTA.


Фото: twitter.com/WTA

Помимо Арины Соболенко, на звание лучшей теннисистки октября претендуют победительница итогового турнира WTA в Сингапуре украинка Элина Свитолина, американка Слоан Стивенс и датчанка Каролин Возняцки.

Голосование завершится 8 ноября, победительницу объявят 9 ноября.

Лучшие теннисистки месяца в 2018 году:

Январь — Симона Халеп

Февраль — Петра Квитова

Март — Наоми Осака

Апрель — Каролина Плишкова

Май — Симона Халеп

Июнь — Петра Квитова

Июль — Ангелик Кербер

Август — Наоми Осака

Сентябрь — Арина Соболенко.

В середине октября Арина Соболенко была объявлена новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, признанная лучшей теннисисткой мира в сентябре, претендует на звание лучшей и по итогам октября. Голосование стартовало...
 
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