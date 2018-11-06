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Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки мира в октябре. Голосование - на сайте WTA
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, признанная лучшей теннисисткой мира в сентябре, претендует на звание лучшей и по итогам октября. Голосование стартовало на официальном
Помимо Арины Соболенко, на звание лучшей теннисистки октября претендуют победительница итогового турнира WTA в Сингапуре украинка Элина Свитолина, американка Слоан Стивенс и датчанка Каролин Возняцки.
Голосование завершится 8 ноября, победительницу объявят 9 ноября.
В середине октября Арина Соболенко была
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, признанная лучшей теннисисткой мира в сентябре, претендует на звание лучшей и по итогам октября. Голосование стартовало...
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