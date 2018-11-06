Бесплатная электричка довезет фанатов БАТЭ в Минск в день матча с «Челси»









8 ноября 2018 года (четверг) футболисты борисовского БАТЭ проведут домашний поединок против лондонского «Челси» в рамках группового раунда Лиги Европы. Матч на «Борисов-Арене» стартует в 20.55.





Время окончания матча позднее, поэтому руководство футбольного клуба организовало для болельщиков дополнительную бесплатную электричку из Борисова в Минск . Состав отправится в 23.36 со станции Борисов, сделает остановку неподалеку от стадиона на о.п. «Печинский» в 23.42, а затем на станциях «Жодино-Южное», «Заречное», «Минск-Восточный». На конечную станцию «Минск-Пассажирский» электричка прибудет в 1.04.





Также для болельщиков организуют специальные автобусы со стадиона в Борисове до станции метро «Октябрьская» в Минске. Проезд в них будет стоить 5 рублей. Однако, чтобы получить место в автобусе, нужно предварительно зарезервировать его на официальном сайте ФК БАТЭ.









Напомним, борисовский БАТЭ борется за попадание в плей-офф второго по значимости клубного турнира континента Лиги Европы. Лидер группы «Челси» оторвался в турнирной таблице от всех соперников, выиграв три поединка, а вот за вторую путевку поборются БАТЭ, греческий ПАОК и венгерский «Види», у которых пока по одной победе. Отметим, что в выездном поединке игроки белорусского клуба уступили «Челси» со счетом 1:3.