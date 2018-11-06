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ФИФА может изменить правила пробития пенальти
ФИФА может изменить правила пробития одиннадцатиметровых ударов, сообщает "De Telegraaf".
Команда, пробивающая пенальти, не будет иметь возможности добить мяч, если он не влетел в ворота сразу после удара. Если голкипер отобьет мяч в поле, или он отскочит от каркаса ворот, защищающаяся команда получит право на исполнение свободного удара.
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ФИФА может изменить правила пробития одиннадцатиметровых ударов, сообщает "De Telegraaf".
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