ФИФА может изменить правила пробития пенальти









Команда, пробивающая пенальти, не будет иметь возможности добить мяч, если он не влетел в ворота сразу после удара. Если голкипер отобьет мяч в поле, или он отскочит от каркаса ворот, защищающаяся команда получит право на исполнение свободного удара.



