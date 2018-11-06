Гродненские активисты в День Октябрьской революции вышли с плакатом «Долой самодержавие»









Активисты планировали выйти на площадь Ленина, где утром проходил митинг, но сделать им это не удалось. Сотрудники милиции ждали их возле дома.





Только после окончания митинга активистов отпустили и тогда они вышли на площадь Ленина со своим плакатом. Далее они прошлись по центру города. На улице Советской их задержала милиция и доставила в Ленинский РОВД.





«Мы же ничего не нарушали. Сегодня День Октябрьской революции, который отмечается у нас на государственном уровне. Мы решили выйти с главным лозунгом тех дней», — отметил Николай Соляник.



