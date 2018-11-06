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В мире выдан первый синдицированный кредит на блокчейне
Испанский BBVA и два банка-партнера выдали первый в мире синдицированный кредит на блокчейне. Об этом пишет Financial Times.
В конце апреля BBVA выдал первый в мире кредит на блокчейне. Весь процесс – от переговоров об условиях до подписания договора проходил на базе распределенного реестра с полным доступом для заемщика и банка. Банк использовал приватный блокчейн для ведения переговоров и завершения процесса кредитования. Затем договор зарегистрировали на публичной платформе Blockchain Ethereum.
На этот раз BBVA вместе с японским MUFG и французским BNP Paribas выдали кредит на $150 млн испанской компании Red Electrica, использовав приватный блокчейн.
FT отмечает, что общий объем рынка синдицированных кредитов составляет $4,6 трлн в год. Использование блокчейна позволить упростить транзакции при выдаче таких займов.
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Испанский BBVA и два банка-партнера выдали первый в мире синдицированный кредит на блокчейне. Об этом пишет Financial Times.
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