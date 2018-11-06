Витебские коммунисты едва не подрались возле памятника Ленина









Первым произносить речь о том, что «Великий Октябрь дал человеку право на жизнь» начал на ступеньках памятника Александр Дединкин — первый секретарь Витебского обкома КПБ. Он же — депутат областного совета и директор витебского филиала международного университета «МИТСО». На митинге было и пару десятков студентов, которым Дединкин дал в руки по красной гвоздике.





После выступлений секретарей трех витебских райкомов и господина, который представился «председателем Железнодорожного союза офицеров» к собравшимся обратился Николай Селивашко, руководитель областной структуры Партии левых «Справедливый мир». Дединкин расценил это выступление как конкуренцию своей партии. С криками «Идите отсюда, этом не ваш митинг!» Он начал спихивать Селивашко со ступенек, а потом призвал своих единомышленников скорее возлагать цветы.





Но спор на этом не остановился. Возле памятника слышались возгласы «Предатели!» и «Нет, это вы предатели!». Участники торжественного митинга еще некоторое время махали руками друг перед другом, выясняя, кто из них «настоящий коммунист». Александр Дединкин вскоре уехал. Однако до драки между ними не дошло.



