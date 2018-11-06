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Вопрос о новом генсеке ОДКБ будет поднят на саммите в Казахстане 8 ноября

07.11.2018 17:04 — Разное | Интерфакс  
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Участники саммита ОДКБ 8 ноября в Казахстане обсудят вопрос избрания нового генсека организации, а также примут заявление о скоординированных мерах в отношении международных террористов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Также будет обсуждаться весьма важный вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ", - заявил он журналистам на брифинге в преддверии саммита.

Ю.Ушаков ответил, что процесс избрания генсека будет проходить в закрытом режиме ввиду чувствительности вопроса.

"Рассматриваются три возможных варианта. Это временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 года заместителем генерального секретаря. Второй вариант - белорусского представителя, поскольку после Армении идет Белоруссия, и третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, это избрание до мая 2020 года армянского представителя", - пояснил Ю.Ушаков.

Он напомнил, что предыдущий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, занимавший этот пост с мая 2017 года, был отозван армянской стороной в связи с предъявлением ему уголовного обвинения. С 1 ноября его обязанности исполняет российский представитель Юрий Семериков, ранее занимавший пост заместителя генсека ОДКБ.

Ю.Ушаков рассказал, что участники саммита, в котором, помимо Владимира Путина, примут также участие его коллеги из Казахстана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и и.о. премьера Армении Никол Пашинян, стороны обменяются мнениями по ключевым вопросам обеспечения региональной безопасности и ряду международных вопросов.

"Как ожидается, подробно будет обсуждена антитеррористическая проблематика, а также ситуация в сирийском урегулировании, в Афганистане", - сказал помощник президента России.

По его словам, на саммите к подписанию подготовлено около двадцати документов, в частности, итоговая политическая декларация.

"Планируется также принять заявление лидеров о скоординированных мерах государств - членов в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций", - сказал Ю.Ушаков.

Он пояснил, что этот документ направлен на противодействие пропаганде террористической идеологии и пресечению вербовки новых членов в ряды экстремистских организаций.

Лидеры также обсудят пакет документов о правовом оформлении статуса наблюдателя и партнера ОДКБ.

"Тем самым будут подтверждены намерение и готовность ОДКБ к широкому сотрудничеству с заинтересованными государствами и международными организациями", - пояснил он.

Кроме того, на пленарном заседании стороны заслушают доклад генсекретаря организации о выполнении ранее принятых решений, а также доклад киргизской стороны о приоритетах своего председательства в 2019 году в этой организации.

 
 
 
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Участники саммита ОДКБ 8 ноября в Казахстане обсудят вопрос избрания нового генсека организации, а также примут заявление о скоординированных мерах в отношении...
 
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