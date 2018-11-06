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С флагами и транспарантами: в Беларуси отметили 7 ноября «как раньше»

07.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси день Октябрьской революции отмечают ежегодно. О праздничных мероприятиях – репортаж корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.

Место встречи изменить нельзя, шутят минские коммунисты. У памятника Ленину с флагами и транспарантами. Как и 101 год назад, когда сообщили: «вся власть Советам!». Но сейчас собравшиеся не ликуют: коммунизм ведь не построили. Лишь вспоминают ту эпоху с ностальгией.

«Мы пришли на демонстрацию, как и раньше. Это было хорошо», – вспоминает участник митинга Олег Зуйков.

Как поется в известной песне, «есть у революции начало – нет у революции конца». Молодые коммунисты не остались в стороне – поддержали старших. На митинг пришли даже школьники. Они хоть и не жили в советские времена, но почему-то уверены – тогда было лучше, чем сейчас.

«На мой взгляд, советский период был одним из лучших исторических периодов нашей страны. И для соседей. Да, было много изъянов, но все же», – рассуждает школьник Роман.

Под звуки оркестра участники несут цветы к монументу, фотографируются. Побывать на большом празднике в Минске захотели даже коммунисты из Испании. Говорят, у них идеи Октября так не чтут. Беларусь, на их взгляд, до сих пор – страна левых убеждений.

«У нас в Испании засилье капитализма, большая безработица. Другое дело – Беларусь. Здесь хорошо, и президент у вас толковый. Мне нравится, как он управляет страной», – говорит представитель Коммунистической партии Испании Альберт Сантин.

Тем не менее, Октябрьская революция для белорусов – это не только равноправие, бесплатная медицина и образование, но также массовые изгнания дворян, убийства интеллигенции и духовенства. Историк Михаил Смольянинов написал не одну диссертацию о событиях революционной давности. Говорит, было много плохого, но хорошего все же больше. Утверждает, главное – «Великий Октябрь» дал людям веру в светлое будущее. Этим и жили.

«Мы ходили на демонстрации, верили во все это. Стабильность была, квартиры бесплатные давали. Пусть не сразу, но со временем все обретали жилье», – отмечает сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Михаил Смольянинов.

Споры о тех событиях не утихают до сих пор, как и о том, нужен ли вообще сегодня «красный день календаря»? В Беларуси 7 ноября – и ныне выходной. В стране праздник Великого Октября отмечают на государственном уровне. Правда, уже без той помпезности, что была в советские времена. Но с убеждением, что историю нужно помнить. Какой бы она ни была.

Президент Беларуси отметил, что именно Октябрьская революция стала фундаментом для построения нового общества.





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Теги: Минск
 
 
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У памятника Ленину, с флагами и транспарантами, под лозунги «Вся власть Советам!» собрались опытные и молодые коммунисты, пришли даже школьники.
 
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