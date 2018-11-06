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Агротуризм в Беларуси: когда домик в деревне приносит доходы
07.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь – одна из лучших стран для агротуризма. Отдохнуть в деревне приезжают тысячи иностранных туристов. И даже местные жители. Как и чем привлекают хозяева усадеб, расскажет Полина Срибненко.
Сегодня, чтобы иметь популярность среди туристов, места для ночлега, угощения драниками и бани недостаточно. Хозяева удивляют, кто чем может.
Покормить козу, корову или курицу. Научиться старинным деревенским играм. Или просто привезти на свежий воздух детей.
Отдыхать в деревне белорусы стараются все чаще. Оксана с семьей за город отправляется едва ли не каждые выходные.
«Активный отдых на природе. Очень приятно вырваться из города. Подышать свежим воздухом и плюс получить положительные эмоции», – считает женщина.
В Беларуси около двух тысяч
За год белорусскую глубинку посетили более 300 тысяч иностранцев. В первую очередь их привлекает национальный колорит, поэтому нередко
Еще десять лет назад мало кто верил, что домик в деревне может приносить доход. Теперь небольшие агроусадьбы превращаются в крупные комплексы с музеями, мастерскими, концертными площадками.
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За год белорусскую глубинку посетили более 300 тысяч иностранцев. В первую очередь их привлекает национальный колорит.
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