Агротуризм в Беларуси: когда домик в деревне приносит доходы

Беларусь – одна из лучших стран для агротуризма. Отдохнуть в деревне приезжают тысячи иностранных туристов. И даже местные жители. Как и чем привлекают хозяева усадеб, расскажет Полина Срибненко.

Сегодня, чтобы иметь популярность среди туристов, места для ночлега, угощения драниками и бани недостаточно. Хозяева удивляют, кто чем может.

Покормить козу, корову или курицу. Научиться старинным деревенским играм. Или просто привезти на свежий воздух детей.

Отдыхать в деревне белорусы стараются все чаще. Оксана с семьей за город отправляется едва ли не каждые выходные.

«Активный отдых на природе. Очень приятно вырваться из города. Подышать свежим воздухом и плюс получить положительные эмоции», – считает женщина.

В Беларуси около двух тысяч агроусадеб . И каждый год открываются новые. Бумажной волокиты стало меньше, появились налоговые льготы. К тому же для хозяев это не просто бизнес.

«Как оказалось, агроусадьба – такое творческое место, где можно придумывать самые разные программы, развлечения для людей. И они востребованы. Для детей и Масленица, и Новый год. Они не знают, как их правильно праздновать. Вечера национальных танцев, вечера с гармошкой – люди забыли, как это делается», – отметил хозяин агроусадьбы Василий Фролов.

За год белорусскую глубинку посетили более 300 тысяч иностранцев. В первую очередь их привлекает национальный колорит, поэтому нередко агротуризм становится делом всей деревни.

«Хозяева должны работать со своими соседями и со своим районом. Там всегда прекрасные ремесленники, там люди, которые знают и поют песни, там интересные истории. Все это должно объединяться под каким-то региональным брендом. И все это работает», – уверена председатель правления агротуристического общества Валерия Клицунова.

Еще десять лет назад мало кто верил, что домик в деревне может приносить доход. Теперь небольшие агроусадьбы превращаются в крупные комплексы с музеями, мастерскими, концертными площадками.