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Открытие нового здания зонального архива приурочили ко Дню Октябрьской революции

07.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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7 ноября, в среду, прошло торжественное открытие нового здания зонального государственного архива в Слуцке. Трехэтажное хранилище документов рассчитано на 5 районов: Слуцкий, Солигорский, Любанский, Стародорожский и Копыльский.

Ранее зональный архив располагался по улице Ленина в здании почтовой станции, которое является объектом культурно-исторического наследия Беларуси. Во время войны здание архива серьезно пострадало, было восстановлено в 1945 году. В архиве хранится порядка 150 тысяч документов, датируемых с 1944 года и до нашего времени. Фонды архива постоянно пополняются, так что площади старого здания попросту перестало хватать. Работники архива арендовали дополнительные помещения, но это создавало дополнительные неудобства для работы.

Строительство нового здания на улице Виленской создало дополнительные возможности для развития зонального архива. Теперь в помещениях архива возможно хранить до 440 тысяч единиц документов. А значит, учреждение обеспечено площадями на несколько десятилетий вперед.

  • Поскольку строительство было включено в инвестиционную программу Минской области и финансировалось из областного бюджета, новое здание на улице Виленской удалось построить за один год.

Для сохранения важных документов в помещениях архива созданы специальные условия – влажность 55-60% и температура воздуха 16-17 градусов. Важный момент для посетителей: в новом здании архива есть комфортный читальный зал и выставочный зал, где будут проводиться различные семинары, презентации. Получить возможность поработать с архивными документами предприятий и организаций нашего региона, как в бумажном, так и в цифровом виде, может любое юридическое или физическое лицо.

На открытии нового здания зонального архива в Слуцке присутствовали губернатор Минской области Анатолий Исаченко, заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Ольга Ледовская, генеральный директор ОАО «Стройтрест №3 ордена Октябрьской революции» Сергей Дрожденюк, заместитель председателя Слуцкого райисполкома Дмитрий Королев и другие гости.

— Здание построено в соответствии со своими функциональными назначениями, работники архива уже отметили, что работать в новом помещении очень приятно и комфортно, поделился впечатлениями губернатор Минской области Анатолий Исаченко. — Это не просто здание, здесь хранится наша история. И мы должны ее сберечь и передать нашим потомкам.

Открытие нового здания зонального архива приурочили ко Дню Октябрьской революции

Открытие нового здания зонального архива приурочили ко Дню Октябрьской революции

Открытие нового здания зонального архива приурочили ко Дню Октябрьской революции

Открытие нового здания зонального архива приурочили ко Дню Октябрьской революции



Slutsk-Gorod.by

 
 
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7 ноября прошло торжественное открытие нового здания зонального государственного архива в Слуцке. Трехэтажное хранилище документов рассчитано на 5 районов:...
 
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