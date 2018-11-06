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Назван город Беларуси с самыми доступными ценами на квартиры

07.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Назван город Беларуси с самыми доступными ценами на квартиры

Специалисты назвали город Беларуси, в котором самые доступные цены на жилье. 

В конце 2017 года в стране наблюдался настоящий ажиотаж спроса на недвижимость. Это было вызвано подешевевшими кредитами. Сейчас в крупных городах процент продаж стабилизировался – покупательский «бум» остался позади.

В Минске цены на квартиры уже полгода стоят на месте. В остальных городах наблюдается явный спад покупательского спроса. Среди всех отличился лишь Гомель – здесь интерес вырос на 11%.

Также увеличился спрос на покупку квартир в Полоцке, Мозыре и Молодечно.

В столице резкое снижение объясняется ростом цен. Там средний уровень среди 5 областных центров превышен на 112%.

Самые доступные квартиры – в Новополоцке и Мозыре. Там средняя цена квадратного метра на 10% дешевле, чем зарплата.

 

Белновости.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В конце 2017 года в стране наблюдался настоящий ажиотаж спроса на недвижимость.
 
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