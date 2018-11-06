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Назван город Беларуси с самыми доступными ценами на квартиры
07.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Специалисты назвали город Беларуси, в котором самые доступные цены на жилье.
В конце 2017 года в стране наблюдался настоящий ажиотаж спроса на недвижимость. Это было вызвано подешевевшими кредитами. Сейчас в крупных городах процент продаж стабилизировался – покупательский «бум» остался позади.
В Минске цены на квартиры уже полгода стоят на месте. В остальных городах наблюдается явный спад покупательского спроса. Среди всех отличился лишь Гомель – здесь интерес вырос на 11%.
Также увеличился спрос на покупку квартир в Полоцке, Мозыре и Молодечно.
В столице резкое снижение объясняется ростом цен. Там средний уровень среди 5 областных центров превышен на 112%.
Самые доступные квартиры – в Новополоцке и Мозыре. Там средняя цена квадратного метра на 10% дешевле, чем зарплата.
Белновости.
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В конце 2017 года в стране наблюдался настоящий ажиотаж спроса на недвижимость.
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