Назван город Беларуси с самыми доступными ценами на квартиры





Специалисты назвали город Беларуси, в котором самые доступные цены на жилье.

В конце 2017 года в стране наблюдался настоящий ажиотаж спроса на недвижимость. Это было вызвано подешевевшими кредитами. Сейчас в крупных городах процент продаж стабилизировался – покупательский «бум» остался позади.

В Минске цены на квартиры уже полгода стоят на месте. В остальных городах наблюдается явный спад покупательского спроса. Среди всех отличился лишь Гомель – здесь интерес вырос на 11%.

Также увеличился спрос на покупку квартир в Полоцке, Мозыре и Молодечно.

В столице резкое снижение объясняется ростом цен. Там средний уровень среди 5 областных центров превышен на 112%.

Самые доступные квартиры – в Новополоцке и Мозыре. Там средняя цена квадратного метра на 10% дешевле, чем зарплата.

Белновости.