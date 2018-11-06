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Митинги и возложение цветов. Как в Беларуси отметили 7 ноября
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Сегодня последователи коммунизма празднуют 101-летие Октябрьской революции. В Минске к ним на официальной церемонии возложения цветов присоединились представители БРСМ и Федерации профсоюзов Беларуси. В областных центрах и небольших городах митинги собирали пару десятков человек. В Витебске коммунисты так и вовсе чуть не подрались, выясняя, кто из «настоящий», а кто «предатель»,
В Витебске митинг был малочисленный, собравшиеся возложили цветы, принесли один флаг, сказали несколько речей о том, что «великий Октябрь дал человеку право на жизнь», поспорили, кто настоящий коммунист, и разошлись.
В Молодечно митинг получился ещё меньше. Прошёл спокойно.
Весело было в Гродно. Двое мужчин вышли на улицу с очень даже коммунистическом плакатом «Долой самодержавие!». Милиционерам это не понравилось − и мужчин задержали, причём довольно грубо, потому что он сопротивлялся.
В Бресте флагов было побольше, чем в Витебске (восемь против одного), зато прошло всё без драк. Как
Масштабнее всего было в Минске. Там в мероприятиях поучаствовало около тысячи человек,
Фото: svaboda.org
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Сегодня последователи коммунизма празднуют 101-летие Октябрьской революции. В Минске к ним на официальной церемонии возложения цветов присоединились...
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