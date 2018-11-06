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Митинги и возложение цветов. Как в Беларуси отметили 7 ноября

07.11.2018 18:19 — Разное | KYKY  
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Сегодня последователи коммунизма празднуют 101-летие Октябрьской революции. В Минске к ним на официальной церемонии возложения цветов присоединились представители БРСМ и Федерации профсоюзов Беларуси. В областных центрах и небольших городах митинги собирали пару десятков человек. В Витебске коммунисты так и вовсе чуть не подрались, выясняя, кто из «настоящий», а кто «предатель», пишет «Радыё Свабода».

В Витебске митинг был малочисленный, собравшиеся возложили цветы, принесли один флаг, сказали несколько речей о том, что «великий Октябрь дал человеку право на жизнь», поспорили, кто настоящий коммунист, и разошлись.

В Молодечно митинг получился ещё меньше. Прошёл спокойно.

Весело было в Гродно. Двое мужчин вышли на улицу с очень даже коммунистическом плакатом «Долой самодержавие!». Милиционерам это не понравилось − и мужчин задержали, причём довольно грубо, потому что он сопротивлялся.

В Бресте флагов было побольше, чем в Витебске (восемь против одного), зато прошло всё без драк. Как передаёт «Белсат», пришли в основном люди пенсионного возраста. 

Масштабнее всего было в Минске. Там в мероприятиях поучаствовало около тысячи человек, пишет «Радыё Свабода». После официального возложения цветов маленькие акции на пару десятков человек провели ещё два общественных объединения. На главном мероприятии были и «настоящие коммунисты», и согнанные студенты. Власти разрешили митинг всего на 15 минут. Был даже оркестр. Как написал в твиттере журналист Роман Протасевич, на «митинге» призывали не ходить на выборы, потому что «это всё совсем не диктатура пролетариата».

Фото: svaboda.org

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня последователи коммунизма празднуют 101-летие Октябрьской революции. В Минске к ним на официальной церемонии возложения цветов присоединились...
 
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