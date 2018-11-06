Митинги и возложение цветов. Как в Беларуси отметили 7 ноября

Сегодня последователи коммунизма празднуют 101-летие Октябрьской революции. В Минске к ним на официальной церемонии возложения цветов присоединились представители БРСМ и Федерации профсоюзов Беларуси. В областных центрах и небольших городах митинги собирали пару десятков человек. В Витебске коммунисты так и вовсе чуть не подрались, выясняя, кто из «настоящий», а кто «предатель», пишет «Радыё Свабода».

В Витебске митинг был малочисленный, собравшиеся возложили цветы, принесли один флаг, сказали несколько речей о том, что «великий Октябрь дал человеку право на жизнь», поспорили, кто настоящий коммунист, и разошлись.

В Молодечно митинг получился ещё меньше. Прошёл спокойно.

Митинг коммунистов в 100-тысячном Молодечно pic.twitter.com/s6mWY4ZQ6N — РБ головного мозга (@belamova) 7 ноября 2018 г.

Весело было в Гродно. Двое мужчин вышли на улицу с очень даже коммунистическом плакатом «Долой самодержавие!». Милиционерам это не понравилось − и мужчин задержали, причём довольно грубо, потому что он сопротивлялся.

В Бресте флагов было побольше, чем в Витебске (восемь против одного), зато прошло всё без драк. Как передаёт «Белсат», пришли в основном люди пенсионного возраста.

Масштабнее всего было в Минске. Там в мероприятиях поучаствовало около тысячи человек, пишет «Радыё Свабода». После официального возложения цветов маленькие акции на пару десятков человек провели ещё два общественных объединения. На главном мероприятии были и «настоящие коммунисты», и согнанные студенты. Власти разрешили митинг всего на 15 минут. Был даже оркестр. Как написал в твиттере журналист Роман Протасевич, на «митинге» призывали не ходить на выборы, потому что «это всё совсем не диктатура пролетариата».

Комммуняки насобирали 400 человек. Митинг продлился 15 минут. Загнанные студенты побежали греться в мак pic.twitter.com/rEUZK053cW — РБ головного мозга (@belamova) 7 ноября 2018 г.

Фото: svaboda.org