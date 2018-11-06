Первый New Yorker откроется в Минске весной 2019 года









Sputnik сообщили в администрации столичного торгового центра Green City. Первый магазин бренда New Yorker откроется в Минске весной следующего года, об этомсообщили в администрации столичного торгового центра Green City.





«На сегодня договор уже подписан. Действительно открывается (магазин New Yorker), предположительно, в марте следующего года», — сообщил Sputnik заместитель директора по развитию торгового центра Green City Дмитрий Хоманько.





Первый в Беларуси магазин New Yorker будет расположен на первом этаже торгового центра и займет помещение площадью в почти 1000 квадратных метров.





По словам Дмитрия Хоманько, в настоящее время специалисты заканчивают работу над дизайн-проектом нового магазина. В скором времени здесь начнутся ремонтные работы.





Немецкая компания New Yorker производит недорогую повседневную молодежную одежду с 1971 года. В настоящее время сеть включает около 1000 магазинов в примерно 40 странах мира. В России первый магазин сети появился в 2005 году, на Украине — в 2011-м.