Sputnik доктор экономических наук, экс-начальник аграрного департамента в правительстве РФ Леонид Холод. Контрабандные товары могут проникать на территорию России по всему периметру границы, однако особенно тревожной по-прежнему остается ситуация на границах в рамках Таможенного союза, поскольку лазеек для контрабандистов там значительно больше, отметил в беседе на радиодоктор экономических наук, экс-начальник аграрного департамента в правительстве РФ Леонид Холод.





По признанию экс-чиновника, таких криминальных схем поставок каждый год выявляется много, поскольку для многих дельцов ― это выгодный криминальный бизнес, поставленный на поток.





"Это приманка для многочисленных дельцов, которые попросту пользуются большим количеством лазеек. И это не люди в магазинах должны разбираться, криминальным путем ананас попал сюда или нет", ― отметил собеседник Sputnik.









Напомним, что очередной канал поставок санкционных продуктов в Россию через территорию Беларуси был пресечен белорусской финансовой милицией в начале ноября. Как сообщили в Комитете госконтроля, в состав преступной группы входили россияне и украинцы, которые на протяжении двух лет закупали фрукты и овощи в Польше и на Украине, ввозили их в Беларусь, а затем продавали в Россию. Нелегальным бизнесом руководил 32-летний гражданин Украины, сейчас он задержан и заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.



