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Экономист: поставки "санкционки" в Россию ― это выгодный бизнес
Поставки санкционных продуктов в Россию через территорию Беларуси и по другим направлениям стали масштабным криминальным бизнесом, пресечь который мешает большое количество лазеек на границах Таможенного союза, считает экономист Леонид Холод.
Контрабандные товары могут проникать на территорию России по всему периметру границы, однако особенно тревожной по-прежнему остается ситуация на границах в рамках Таможенного союза, поскольку лазеек для контрабандистов там значительно больше, отметил в беседе на радио
По признанию экс-чиновника, таких криминальных схем поставок каждый год выявляется много, поскольку для многих дельцов ― это выгодный криминальный бизнес, поставленный на поток.
"Это приманка для многочисленных дельцов, которые попросту пользуются большим количеством лазеек. И это не люди в магазинах должны разбираться, криминальным путем ананас попал сюда или нет", ― отметил собеседник Sputnik.
Напомним, что очередной канал поставок санкционных продуктов в Россию через территорию Беларуси был пресечен белорусской финансовой милицией в начале ноября. Как сообщили в Комитете госконтроля, в состав преступной группы входили россияне и украинцы, которые на протяжении двух лет закупали фрукты и овощи в Польше и на Украине, ввозили их в Беларусь, а затем продавали в Россию. Нелегальным бизнесом руководил 32-летний гражданин Украины, сейчас он задержан и заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.
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Поставки санкционных продуктов в Россию через территорию Беларуси и по другим направлениям стали масштабным криминальным бизнесом, пресечь который мешает...
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