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Генсека ОДКБ выберут за закрытыми дверями. Один из кандидатов на пост — Станислав Зась

07.11.2018 19:15 — Разное | Партизан  
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Лидеры стран ОДКБ обсудят вопрос утверждения нового генсека организации 8 ноября в Астане. Происходить это будет в закрытом для прессы режиме.

Генсека ОДКБ выберут за закрытыми дверями. Один из кандидатов на пост — Станислав Зась
Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РБК.

Избрание нового генсека — вопрос чувствительный, процесс будет проходить в закрытом режиме, рассматриваются три варианта действий, сказал Ушаков. Первый — до мая 2020 года исполнять обязанности продолжит нынешний и.о. генсека Валерий Семериков, представитель России. Второй — избрание генсеком белорусского представителя. Третий — избрание до мая 2020 года представителя Армении. На этом варианте настаивает Ереван, сказал Ушаков. «Какое решение примут лидеры, предсказать сложно», — отметил он.

Ранее о том, что генсеком может стать секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, писал «Коммерсантъ». 54-летний генерал-лейтенант Зась с 4 ноября 2015 года возглавляет белорусский Совбез и хорошо знаком с работой ОДКБ: он по должности входит в Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) альянса.


Однако председательство в ОДКБ до 2020 года принадлежит Армении, потому в Ереване надеются, что на пост генсека будет избран ее представитель.

Напомним, вакансия образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет. Процедуры отзыва Хачатурова, которого на родине обвиняют в узурпации власти, были завершены 2 ноября. В этот же день и. о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 8 ноября в Астане. Участие в нем уже подтвердили Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Армению будет представлять исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян. Как анонсировал Ушаков, лидеры обсудят развитие военного сотрудничества, противодействие терроризму, ситуацию в Сирии и Афганистане. По итогам встречи будет принята политическая декларация.

 
 
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Лидеры стран ОДКБ обсудят вопрос утверждения нового генсека организации 8 ноября в Астане. Происходить это будет в закрытом для прессы режиме.
 
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