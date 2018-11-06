В ЕАЭС предложили легализовать онлайн-торговлю алкоголем и лекарствами









Как пояснил представитель пресс-службы Евразийской экономической комиссии, на данном этапе работы под «картой» собираются мнения представителей бизнеса о проблемах, мешающих развитию субъектов цифровой торговли, повышению их присутствия на рынке стран ЕАЭС и выходу на глобальные рынки.

Как следует из документа с рекомендациями, объем продаж через иностранные торговые площадки на территории ЕАЭС растет в среднем на 30% в год, но при этом в государствах - членах союза действуют ограничительные практики, не позволяющие локальным игрокам получить максимальные преимущества от участия в цифровой торговле. В частности, на территории стран союза действует прямой запрет на оборот ряда товаров: алкогольной продукции, табачных изделий, лекарственных препаратов, ювелирных изделий. Но запреты на онлайн-торговлю этими товарами «оказались малоэффективными, данные товары продаются через интернет в обход действующего законодательства», отмечается в документе. «В результате добросовестные продавцы теряют важнейший канал сбыта, потребитель может получить товар, не соответствующий требованиям безопасности, а бюджеты стран теряют доходы», - говорится в нем.





Авторы рекомендаций предлагают не запрещать торговлю алкоголем, табаком, лекарствами и ювелирной продукцией, а ввести лицензионные правила и установить требования к организациям, торгующим этими товарами через интернет. «Например, возможна реализация запрещенных на данный момент товаров только через специализированные веб-сайты. Кроме того, можно разрешить доставку спорных товаров, например термофильных препаратов (требуют особого температурного режима при хранении), или дорогостоящих ювелирных изделий только специализированным логистическим операторам, имеющим определенную лицензию и необходимые технические средства для перевозки», - прописано в документе.









Последствия





Как рассчитывают авторы рекомендаций, легализация онлайн-торговли алкоголем, табаком, лекарствами и ювелирной продукцией поможет сократить долю контрафакта, повысить качество товаров, которые поступают покупателю, а также повысить конкурентоспособность и доходы добросовестных продавцов.





Вероятность реализации проекта





«После того как ЕЭК согласует финальный вариант «дорожной карты», документ должны направить в правительства стран-участниц союза. А затем, в январе 2019 года, должно состояться заседание Евразийско межправительственного совета, на котором «дорожную карту» утвердят окончательно», - считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, добавляя, что единые правила онлайн-торговли позволят странам - членам союза нарастить потребительскую базу.





Однако он считает, что из всех предложений в итоговый вариант «дорожной карты» не войдут предложения о снятии запрета на онлайн-торговлю табаком, так как эта тема напрямую связана со здоровьем потребителей.