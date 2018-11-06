Пошел проверить удочки. Рыболов поймал в море полуторагодовалого ребенка

Гус Хатт заметил плывущего по волнам младенца, когда проверял поставленные на пляже донки. Он поймал его за руку и вытащил из воды.





«Даже тогда я считал, что это всего лишь кукла, — вспоминает мужчина. — Лицо как из фарфора, волосики намокли. Но тут он тихонько пискнул. „Боже мой, — думаю. — Это ребенок, причем живой“».





Хатт отнес мальчика в расположенный неподалеку палаточный лагерь. По словам хозяйки лагеря Ребекки Солтер, промокший малыш был очень бледным, а в его волосы и одежду набился песок. «Я побежала в дом и принесла целую груду полотенец и одеял, чтобы его согреть, — рассказывает она. — Все это время он хныкал».









Как выяснилось, родители младенца спали в лагере и не заметили, как он улизнул из палатки. Мальчик смог добраться до моря, упал в воду и проплыл около 15 метров. «Если бы меня там не было или я пришел на минуту позже, то не увидел бы его», — говорит рыболов.





Ребенка отвезли в больницу. После осмотра врачи заключили, что он не пострадал. Полиция не планирует привлекать его родителей к ответственности.