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Венедиктов объяснил, почему Москва пошла на отравление в Солсбери и при чем тут Грузия

07.11.2018 18:52 — Разное | Партизан  
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Главный редактор «Эха Москвы» высказал свою версию в интервью «Новой газете».



— Про Солсбери — не ново: и раньше казнили предателей. Просто люди (во власти), как саудиты с Хашогги, не просчитали последствия.

Вспомните Литвиненко, Москве же его простили? Простили. И другие подозрительные смерти русских диссидентов. И никаких скандалов не было.

И здесь (также думали): ну, умрет дома человек. Предыдущий опыт показал: никаких серьезных последствий не было. В том числе по  Литвиненко не было действительно серьезных. Ну, английские спецслужбы не  общаются с российскими. Обойдемся. Еще какой-то русский умер, у  третьего инфаркт. Ну и что? Ну, покричат, вышлют 10 дипломатов, и мы вышлем 10 дипломатов. А (в Солсбери) накопилось и сдетонировало…

На мой взгляд, в Москве просто не просчитали последствия, потому что привыкли к  тому, что последствий раньше не было. За войну в Грузии не было последствий. Поэтому был Крым и поэтому Донбасс.

Вот если бы за Грузию наступили последствия, может быть, и не было бы Донбасса.

 
 
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Главный редактор «Эха Москвы» высказал свою версию в интервью «Новой газете».
 
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