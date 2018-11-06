Венедиктов объяснил, почему Москва пошла на отравление в Солсбери и при чем тут Грузия









— Про Солсбери — не ново: и раньше казнили предателей. Просто люди (во власти), как саудиты с Хашогги, не просчитали последствия.





Вспомните Литвиненко, Москве же его простили? Простили. И другие подозрительные смерти русских диссидентов. И никаких скандалов не было.





И здесь (также думали): ну, умрет дома человек. Предыдущий опыт показал: никаких серьезных последствий не было. В том числе по Литвиненко не было действительно серьезных. Ну, английские спецслужбы не общаются с российскими. Обойдемся. Еще какой-то русский умер, у третьего инфаркт. Ну и что? Ну, покричат, вышлют 10 дипломатов, и мы вышлем 10 дипломатов. А (в Солсбери) накопилось и сдетонировало…





На мой взгляд, в Москве просто не просчитали последствия, потому что привыкли к тому, что последствий раньше не было. За войну в Грузии не было последствий. Поэтому был Крым и поэтому Донбасс.





Вот если бы за Грузию наступили последствия, может быть, и не было бы Донбасса.