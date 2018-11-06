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Разговорчики в сети: «Завтра Лукашенко встретится с аналитиками из России и заявит обратное»

07.11.2018 18:43 — Разное | Партизан  
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"Солидарность" собрала реакцию на слова главы государства о российской военной базе.

6 ноября пресс-служба главы государства опубликовала его заявления относительно возможности размещения росийской военной базы на территории Беларуси. Разговоры об этом на встрече с представителями аналитических центров США Александр Лукашенко назвал болтовней.

— Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую, — заявил руководитель страны. 

«Беларусь — наш теснейший партнер»

В России пока воздержались от комментариев. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не знаком с контекстом высказывания Лукашенко о военных базах, а поэтому «оставит эту фразу без комментариев». Песков также добавил, что «Беларусь — наш теснейший партнер и в плане торгово-экономического взаимодействия, и в плане вопросов безопасности».

Слова Лукашенко обсуждают и в Байнете. Предлагаем краткий обзор мнений.


На дискуссионной платформе talks.by заявление о базе собрали более четырехсот комментариев. Вот некоторые из них:

«Хоть с чем-то я с нашим президентом согласен».

«Интересно, что Лукашенко выторгует у России, после этого категорического «нет», и когда «нет», станет «да»? А вообще, конечно, все правильно. Чем обернулась для Украины расположенная в Крыму военная база России, мы все видели».

«Какие военные базы? Это будут российские военные консультанты со своим оборудованием в количестве, допустим, 5000 человек для начала».

«Конечно, категорически против. Но если грошей не дадите, то категорически за».

«Если он что-то категорически отрицает – значит, так тому и быть. Доказано временем!»

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Вось і добра. Расейскія базы Беларусі не патрэбны, як і крымскія і данбаскія авантюры Крамля».

«Заўтра сустрэнецца з аналітыкамі з Расіі, скажа адваротнае».

«Лукашенко должен понять главное – врать американцам очень дорогое удовольствие. Эти господа весьма своеобразно реагируют на разного рода «сказочки». Все, что они хотят знать – они уже знают. Поэтому врать бесполезно – это первое. Второе – очень вредно! То, чем могут американцы в перспективе ответить на вранье, – самый страшный кошмар любого политика».

 

 
 
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"Солидарность" собрала реакцию на слова главы государства о российской военной базе.
 
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