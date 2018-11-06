Эксперты: Россию настораживает самостоятельность Минска во внешней политике









Предложение Лукашенко на заседании основной группы Конференции по безопасности в Минске по достижению мира в Украине вызвало недовольство в России. Российские информационные атаки продолжают камуфлировать реальные шаги России по продвижению своих интересов в Беларуси.





На заседании Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске Александр Лукашенко, в целом скептически оценивая перспективы скорого достижения мира в Украине, озвучил беларуские предложения: размещение в Донбассе совместной миссии ООН и ОБСЕ, беларуский контроль на российско-украинской границе, сопровождение выборов на Донбассе, «исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины».





Предложение Лукашенко вне зависимости от того, на сколько серьезно он рассчитывает на возможность их реализации, нацелены на укрепление суверенитета и независимости внешней политики страны. Кремль и ДНР с ЛНР не приняли предложение Лукашенко. Помимо официальных заявлений, косвенно о недовольстве готовностью Беларуси по мере сил способствовать установлению мира в Украине свидетельствуют «разоблачения» российских телеграм-каналов в адрес беларуского МИД и экспертной группы «Минский диалог».





В остальном сотрудничество разворачивается в русле достигнутых накануне договоренностей. БСП-Сбербанк приступил к финансированию российского импорта в Беларусь, открыв программу льготного кредитования российских производителей. Переговоры по компенсации налогового маневра продолжаются.