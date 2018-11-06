ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты: Россию настораживает самостоятельность Минска во внешней политике

07.11.2018 18:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В торговле Россия продвигает интересы своих производителей.



Предложение Лукашенко на заседании основной группы Конференции по безопасности в Минске по достижению мира в Украине вызвало недовольство в России. Российские информационные атаки продолжают камуфлировать реальные шаги России по продвижению своих интересов в Беларуси.

На заседании Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске Александр Лукашенко, в целом скептически оценивая перспективы скорого достижения мира в Украине, озвучил беларуские предложения: размещение в Донбассе совместной миссии ООН и ОБСЕ, беларуский контроль на российско-украинской границе, сопровождение выборов на Донбассе, «исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины».

Предложение Лукашенко вне зависимости от  того, на сколько серьезно он рассчитывает на возможность их реализации, нацелены на укрепление суверенитета и независимости внешней политики страны. Кремль и ДНР с ЛНР не приняли предложение Лукашенко. Помимо официальных заявлений, косвенно о недовольстве готовностью Беларуси по мере сил способствовать установлению мира в Украине свидетельствуют «разоблачения» российских телеграм-каналов в адрес беларуского МИД и экспертной группы «Минский диалог».

В остальном сотрудничество разворачивается в русле достигнутых накануне договоренностей. БСП-Сбербанк приступил к финансированию российского импорта в Беларусь, открыв программу льготного кредитования российских производителей. Переговоры по компенсации налогового маневра продолжаются.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В торговле Россия продвигает интересы своих производителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Варшаве запретили марш националистов в день независимости Польши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика