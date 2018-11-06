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В Речице женщина провалилась под асфальт

07.11.2018 18:14 — Разное | Партизан  
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30 октября около 7 часов утра речичанка 1975 года рождения находилась на автобусной остановке по улице Молодежной. Как пишет местная газета «Дняпровец», женщина намеревалась сесть на автобус и ехать на работу.



Однако осуществить задуманное с первой попытки женщине не удалось, т. к. вместо салона автобуса она оказалась в промоине, внезапно образовавшейся у нее под ногами. Провалилась по пояс!

При помощи граждан речичанка из промоины была вызволена и следующим автобусом все же добралась до работы, откуда бригадой скорой медицинской помощи была перевезена в районную больницу. Но в госпитализации женщина не нуждалась и после обследования из больницы была отпущена.

Отчего же провалился асфальт? Промоина образовалась из-за порыва трубопровода холодного водоснабжения. Причина — механический износ. Силами работников Речицкого райжилкомхоза порыв в тот же день был ликвидирован.



 
 
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30 октября около 7 часов утра речичанка 1975 года рождения находилась на автобусной остановке по улице Молодежной. Как пишет местная газета «Дняпровец», женщина...
 
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