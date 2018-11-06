В Речице женщина провалилась под асфальт









Однако осуществить задуманное с первой попытки женщине не удалось, т. к. вместо салона автобуса она оказалась в промоине, внезапно образовавшейся у нее под ногами. Провалилась по пояс!





При помощи граждан речичанка из промоины была вызволена и следующим автобусом все же добралась до работы, откуда бригадой скорой медицинской помощи была перевезена в районную больницу. Но в госпитализации женщина не нуждалась и после обследования из больницы была отпущена.





Отчего же провалился асфальт? Промоина образовалась из-за порыва трубопровода холодного водоснабжения. Причина — механический износ. Силами работников Речицкого райжилкомхоза порыв в тот же день был ликвидирован.







