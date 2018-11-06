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Что важнее для белорусов: Деды или Октябрьская революция?

07.11.2018 18:09 — Разное | Партизан  
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Беларусь — единственная в мире страна, где 7 ноября является выходным днем ​​в честь … Октябрьской революции.

В то же время сотни тысяч белорусов 1 и 2 ноября чествуют своих умерших предков, но это большой праздник является рабочим днем, пишет Николай Грач в Catholic.by.

Тот, кто родился и жил при Советском Союзе, вряд ли хотел бы снова вернуться в те времена. Не хотел бы снова оказаться за «железным занавесом», откуда простой человек не имел возможности выехать за границу, даже к своим родным. Не хотел бы снова тяжело работать за «трудодни» в колхозе или на заводе за мизерные деньги, за которые в пустых магазинах можно было что-то приобрести, только выстояв много часов в длиннющей очереди, которую сначала занимали и только потом спрашивали: «А что дают?»



Приобретение автомобиля или обычной стиральной машины или цветного телевизора для многих семей в советские времена оставалось неисполнимым мечтой. При этом любое нарекание и недовольство сурово каралось как страшное преступление, что называлось «антысавеччынай».

Но для верующего человека все эти материальные неудобства советской системы — ничто по сравнению с тем преследованием и гонениями на веру, которые вели «строители коммунизма».

Советские власти использовали богатый арсенал средств для борьбы с верой в Бога: от физического уничтожения духовенства и разрушения святынь до нравственных издевательств над верующими в школе и на работе.

За свои религиозные взгляды человек мог не только «вылететь» из института или с работы, но даже попасть в психиатрическую больницу.



Понятно, что в таких условиях не могло даже идти речи о том, чтобы религиозные праздники были выходными днями. Более того: в советские времена в дни больших христианских торжеств возле церквей и костелов дежурили комсомольцы, которые не пускали в храме детей и молодежь. Ожесточенная борьба с верою в Бога, которая велась в Советском Союзе, имела целью заставить людей забыть о человеческом достоинстве.

Советская пропаганда навязывала населению огромной страны бесчеловечную идеологию, согласно которой во имя каких-то непонятных интересов «классовой борьбы» приносилась в жертву жизнь и счастье миллионов живых людей.


Останки жертв советского террора в Куропатах

Для этого советская власть не только непосредственно боролась с религией, но целенаправленно уничтожала здоровые традиции и веками незыблемые ценности народов.

В городах были созданы такие условия, при которых родители практически не участвовали в воспитании своих детей. Советские детские сады и школы, пионерия и комсомол стали инструментами «зомбирования» молодого поколения, уничтожения индивидуальности и превращения людей в послушные «винтики» системы, которая просто уничтожала непокоренных.



На селе большевистским нелюдям было труднее разорвать животворящую связь поколений и заставить людей отказаться от традиций и ценностей своих предков. Поэтому советское государство просто решило … избавиться от крестьянства как класса. С этой целью в начале были «раскулачены» все зажиточные крестьяне, ликвидированы все сильные частные хозяйства, а созданные с деревенской бедноты колхозы десятилетиями уничтожали на селе хозяйственность и инициативу, без которых работа на земле не дает хороших плодов. В результате пришло время, когда даже само слово «колхозники» приобрело вообще оскорбительное значение!


Воспитанные комсомолом и советской идеологией моральные уроды насмехались и издевались над трудолюбивыми сельчанами, над их простым видом и «простотой» белорусского языка.

Создавая «нового человека», чей адрес — «не дом и не улица, а чей адрес — Советский Союз», советские идеологи утверждали, что «следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме». И если «коммунизм» — это и есть тот моральный и хозяйственный кризис, который до сегодняшнего дня мучает наше общество, выходит, что по крайней мере в этом они не солгали, хотя вся советская идеология была возведена на махровой лжи и жестоком, кровавом принуждении.


Карл Гронхаген. «От свободы к пыткам»

К сожалению, про все эти бесчеловечные ужасы, которые были неотъемлемой частью советской тоталитарной системы, иногда даже не подозревает современная белорусский молодежь, сознательно или бессознательно введенная в заблуждение лживыми учебниками по истории и телевизионной пропагандой. Проекты, насквозь пропитанные «ностальгией по СССР», с помощью жизнерадостных агитационных образов и красивых песен советской поры создавали розовую картинку чего-то светлого и привлекательного.

Многие доверчивые юноши и девушки покупаются на эту пустую идеологическую рекламу и без тени сомнения пользуются символами, под которыми преступная советская власть уничтожила миллионы своих же граждан. А это преподносится как  «патриотическое воспитание»! Странный же «патриотизм» у современных идеологов…

Классовая борьба и красный террор, борьба с религией и уничтожение миллионов безвинных людей в Советском Союзе стало следствием так называемой «Октябрьской революции», а на самом деле — обычного государственного переворота в ослабленной первой мировой войной бывшей Российской империи.

В результате того переворота, сигналом для которого стал выстрел пьяных матросов-дезертиров с крейсера «Аврора», к власти пришли «большевики» — сторонники вооруженной классовой борьбы, которые сразу же развязали в стране ужасную гражданскую войну и уничтожающий красный террор.



Жертвы этой братоубийственной мясорубки, и сегодня не упоминаются должным образом, покоятся на местах массовых расправ в Куропатах и ​​в сотнях других мест нашей многострадальной Родины.

Так что же это за праздник такой — годовщина Октябрьской революции? Что она дала нашему народу, кроме жертв, страданий и незаживающая до сегодня ран ?! Октябрьский переворот разделил людей, разделил семьи, разделил братьев и сестер одного народа на «своих» и «чужих», и до сих пор Беларусь как независимое государство не преодолела этих болезненных, мучительных разделов.



Только память, очищенная признанием ошибок и искренним покаянием, может помочь нам наконец сомкнуться. Память о наших славных предков, о наших святынях, о героическом и мучительное прошлое нашего трудолюбивого и миролюбивого народа.

Вместо этого дня, который для абсолютного большинства белорусов сегодня уже ни с чем не связан, следует сделать свободными от работы дни 1 и 2 ноября, когда сотни тысяч наших соотечественников чествуют своих умерших предков, родных и близких, в том числе и тех, которые составили свою жизнь на алтарь служения Отечеству.


Фото Виктора Ведомая

И это будет реальным, а не формальным чествованием памяти тех, кто жил и работал на нашей земле, кто передал ее нам как бесценную святыню, чтобы и мы прожили на ней счастливую жизнь, достойное свободных людей, какими были наши славные предки — деды и прадеды.

 
 
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