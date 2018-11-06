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ЕЭК сохранила антидемпинговые пошлины на украинские трубы после завершения повторного расследования

07.11.2018 19:30 — Разное | Интерфакс  
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) завершила повторное антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов стальных труб с Украины, сохранила ранее введенные ограничения.

Как сообщается в уведомлении департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК "О завершении повторного антидемпингового расследования в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в целях пересмотра индивидуальных размеров ставок антидемпинговых пошлин в связи с изменившимися обстоятельствами", заседание коллегии ЕЭК с заслушиванием доклада и проекта решения состоялось 30 октября.

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК предложил смягчить антидемпинговые меры в отношении предприятий группы компаний "Интерпайп" и снизить ставки антидемпинговых пошлин на некоторые виды стальных труб, производимых этими предприятиями. Однако коллегия ЕЭК не поддержала данное предложение. Ставки сохранены на прежнем уровне.

Как сообщалось, ЕЭК 17 октября 2016 года начала повторное антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов стальных труб из Украины. Основанием стало заявление, поданное от имени украинских производителей труб - "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод" и "Интерпайп Нико Тьюб". По мнению группы "Интерпайп", существующий размер антидемпинговой меры превышает размер, достаточный для противодействия демпингу и устранению ущерба от него.

Антидемпинговые меры были введены в июне 2011 года, а в июне 2018 года продлены до июня 2021 года. Антидемпинговые пошлины на украинские обсадные трубы были установлены (и действуют в настоящее время) в размере 18,9% от таможенной стоимости, на насосно-компрессорные трубы - 19,9%, а на нефтепроводные, газопроводные и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм - 19,4%.

Департамент защиты внутреннего ранка ЕЭК в своем докладе 30 октября отметил, что, хотя за период с 1 января 2015 года по 30 июня 2016 года такие трубы, произведенные предприятиями группы компаний "Интерпайп", действительно поставлялись на таможенную территорию ЕАЭС по демпинговым ценам, размер индивидуальной демпинговой маржи для предприятий группы был существенно ниже, чем установленный уровень антидемпинговых пошлин. На этом основании предлагалось снизить пошлины для "Интерпайпа". Однако коллегия ЕЭК решила не менять пошлины.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

 
 
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) завершила повторное антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов стальных труб с Украины, сохранила ранее...
 
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