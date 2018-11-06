В Варшаве запретили марш националистов в день независимости Польши

Президент (градоначальник) Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила марш радикальных националистов, который планировалось провести 11 ноября в день 100-летия независимости Польши, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По ее словам, она приняла решение сдержать "агрессивный национализм".

Она отметила, что хочет положить конец демонстрациям экстремистов, которые в течение последнего десятилетия стали проводить в день независимости Польши 11 ноября.

АП напоминает, что на марше в 2017 году, националисты несли плакаты с надписью "Белая Европа" и расисткой символикой.

Это вызвало шквал критики по всей Европе, а депутаты Европарламента назвали участников прошлогоднего шествия "фашистами".

В этом году Польша празднует столетие независимости, полученной по итогам Первой мировой войны в 1918 году.