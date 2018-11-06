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Белорусское правительство обновило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта
Новости Беларуси. Правительство обновило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке курирующих – высшие должностные лица, члены Совета министров, руководители госорганизаций, подчиненных правительству.
Так, премьер-министр Беларуси Сергей Румас закреплен за нашим основным торговым партнером – Россией, его первый заместитель – Александр Турчин – теперь курирует экспортное сотрудничество с Казахстаном, Малайзией, Сингапуром и Филиппинами. Наращивание поставок белорусских товаров в Бразилию, Гану, Нигерию и Литву в зоне ответственности вице-премьера Владимира Кухарева. Игорь Петришенко закреплен за Венесуэлой, Вьетнамом, Индонезией, Туркменистаном, Украиной и Эквадором.
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Новости Беларуси. Правительство обновило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке курирующих...
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