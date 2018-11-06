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«Более смело смотрим в будущее». Больше 100 семей получили ключи от своих новых квартир в Минске 7 ноября

07.11.2018 16:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 7 ноября стало днем открытых дверей как минимум для 111 минских семей, в том числе 10 многодетных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня они получили ключи от своих новых квартир.

«Более смело смотрим в будущее». Больше 100 семей получили ключи от своих новых квартир в Минске 7 ноября

«Более смело смотрим в будущее». Больше 100 семей получили ключи от своих новых квартир в Минске 7 ноября

Церемония вручения прошла в торжественной обстановке. Рядом с новостройкой расположен трехуровневый паркинг и велопарковка, а стены подъездов расписаны вручную – всё для того, чтобы хотелось возвращаться домой.

Примечательно, что сдали 16-этажное здание на два месяца раньше запланированного. Дом обещает быть образцового порядка: большинство владельцев новых квартир – сотрудники органов внутренних дел.

«Более смело смотрим в будущее». Больше 100 семей получили ключи от своих новых квартир в Минске 7 ноября

Порядка 12 лет стояли на очереди. Наконец-то мечта сбылась. Мы довольны, счастливы. Есть гнездо, есть где детям расти. Более смело смотрим в будущее. Район неплохой, интенсивность движения небольшая, и спокойно можно отпустить где-то детей и не так переживать.

Площадка детская очень хорошая, парковка – всё замечательно.

«Более смело смотрим в будущее». Больше 100 семей получили ключи от своих новых квартир в Минске 7 ноября

Завершить строительство дома торопились аккурат к 7 ноября. Ведь подарки к этой дате стали в нашей стране доброй традицией.

«Более смело смотрим в будущее». Больше 100 семей получили ключи от своих новых квартир в Минске 7 ноября
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 7 ноября стало днем открытых дверей как минимум для 111 минских семей, в том числе 10 многодетных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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