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8 ноября в Беларуси туманы и до +12°С
Новости Беларуси. На 8 ноября метеорологи прогнозируют туман и до +12°С в Беларуси.
Как
Ночью на востоке страны температура может опуститься до 0… -2°С, на западных территориях будет +4… +6°С. Днём воздух нагреется от +5… +7°С на северо-востоке до +10… +12°С на юго-западе.
В Минске ночью похолодает до +1… +3°С, днём потеплеет до +6… +8°С.
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Новости Беларуси. На 8 ноября метеорологи прогнозируют туман и до +12°С в Беларуси. Как сообщает Белгидромет, будет облачно с прояснениями, вероятность осадков...
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