8 ноября в Беларуси туманы и до +12°С

Новости Беларуси. На 8 ноября метеорологи прогнозируют туман и до +12°С в Беларуси.

Как сообщает Белгидромет, будет облачно с прояснениями, вероятность осадков составляет 5-10%. Местами ожидается слабый туман. Ветер южный (3-8 м/с).

Ночью на востоке страны температура может опуститься до 0… -2°С, на западных территориях будет +4… +6°С. Днём воздух нагреется от +5… +7°С на северо-востоке до +10… +12°С на юго-западе.

В Минске ночью похолодает до +1… +3°С, днём потеплеет до +6… +8°С.