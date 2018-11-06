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8 ноября в Беларуси туманы и до +12°С

07.11.2018 16:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На 8 ноября метеорологи прогнозируют туман и до +12°С в Беларуси.  

Как сообщает Белгидромет, будет облачно с прояснениями, вероятность осадков составляет 5-10%. Местами ожидается слабый туман. Ветер южный (3-8 м/с).  

Ночью на востоке страны температура может опуститься до 0… -2°С, на западных территориях будет +4… +6°С. Днём воздух нагреется от +5… +7°С на северо-востоке до +10… +12°С на юго-западе.  

В Минске ночью похолодает до +1… +3°С, днём потеплеет до +6… +8°С.  
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. На 8 ноября метеорологи прогнозируют туман и до +12°С в Беларуси.   Как сообщает Белгидромет, будет облачно с прояснениями, вероятность осадков...
 
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