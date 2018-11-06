В Минской области из больницы пропала женщина





Приметы пропавшей гражданки: рост около 170 см, телосложение худощавое, глаза серые, волосы окрашены в блонд, на правом предплечье есть татуировка в виде бабочки, на теле с правой стороны шрамы от ожогов, а на правом колене шрамы после операций.Женщина была одета в темно-синий спортивный костюм, белые кеды, черную кожаную куртку.Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба сообщить об этом по телефонам: