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В Минской области из больницы пропала женщина

07.11.2018 19:56 — Разное | UDF  
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37-летняя Арунас Анастасия Васильевна находилась на лечении в медучреждении города Дзержинск (Минская область). У нее была черепно-мозговая травма после дорожно-транспортного происшествия. 3 октября женщина ушла из больницы в неизвестном направлении и пропала.

Приметы пропавшей гражданки: рост около 170 см, телосложение худощавое, глаза серые, волосы окрашены в блонд, на правом предплечье есть татуировка в виде бабочки, на теле с правой стороны шрамы от ожогов, а на правом колене шрамы после операций.

Женщина была одета в темно-синий спортивный костюм, белые кеды, черную кожаную куртку.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба сообщить об этом по телефонам: 7733, +375 33 6666 856, +375 33 6666033 или 102.

 
 
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37-летняя Арунас Анастасия Васильевна находилась на лечении в медучреждении города Дзержинск.
 
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