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В Минской области из больницы пропала женщина
Приметы пропавшей гражданки: рост около 170 см, телосложение худощавое, глаза серые, волосы окрашены в блонд, на правом предплечье есть татуировка в виде бабочки, на теле с правой стороны шрамы от ожогов, а на правом колене шрамы после операций.
Женщина была одета в темно-синий спортивный костюм, белые кеды, черную кожаную куртку.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба сообщить об этом по телефонам: 7733, +375 33 6666 856, +375 33 6666033 или 102.
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37-летняя Арунас Анастасия Васильевна находилась на лечении в медучреждении города Дзержинск.
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