ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Миллиардеру Рыболовлеву предъявлено обвинение по делу о коррупции

07.11.2018 19:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Zuma / TASS
Российского бизнесмена освободили из-под стражи, но оставили под судебным контролем в Монако.

Владельцу футбольного клуба «Монако», миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву (американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $6,8 млрд), задержанному 6 ноября в Монако, предъявлено обвинение по делу о коррупции. Об этом сообщила газета Nice-Matin со ссылкой на генерального прокурора Монако Сильви Пети-Леклер. Российского бизнесмена освободили из-под стражи, но оставили под судебным контролем. Судебный контроль в Монако включает ограничение на перемещения и обязательство регулярно отмечаться в полиции (обычно раз в неделю).

Представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин подтвердил «Ведомостям», что Рыболовлев освобожден из-под стражи, покинул здание полиции и находится у себя дома. Официальные комментарии адвокатов будут предоставлены в ближайшее время.

Пока неясно, какие конкретно обвинения предъявлены россиянину, отмечает Nice-Matin. В свою очередь, Le Monde пишет, что речь идет о деле, которое было возбуждено год назад по фактам коррупции, «торговли активным и пассивным влиянием» и соучастии в этих преступлениях. Обвинения предъявлены адвокату Рыболовлева Татьяне Бершеде, а также супруге и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа НарминоКристине и Антуану Нармино, уточняет Nice-Matin. Все они были задержаны 6 ноября. 7 ноября их отпустили на свободу, но оставили под судебным контролем. Самому экс-министру юстиции Монако обвинения по этому делу были предъявлены ранее. Суть обвинений в отношении фигурантов не раскрывается.

Министр юстиции Монако Нармино сложил свои полномочия осенью 2017 г. после сообщений о том, что он мог влиять на ход судебного разбирательства между Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Тяжба между российским бизнесменом и Бувье началась в 2015 г. Рыболовлев обвинил арт-дилера в завышении цен на 37 картин, в том числе авторства Пикассо, Модильяни, Ротко и Моне. Это позволило швейцарцу дополнительно получить $1 млрд, утверждал российский бизнесмен.

В феврале 2015 г. Бувье были предъявлены обвинения в мошенничестве и соучастии в отмывании денег. Предъявленные обвинения он отвергал. В сентябре 2017 г. прокуратура Монако объявила о начале расследования антикоррупционного дела по заявлению помощницы Бувье — гражданки Болгарии Тани Раппо. Детали дела не раскрывались. Тогда же Le Monde написала, что российский миллиардер имел «недопустимые связи» с высокопоставленными представителями судейского аппарата, сотрудниками полиции и политиками княжества. Эти связи помогали ему в тяжбе с Бувье, отмечало издание.

О задержании российского бизнесмена в Монако стало известно 6 ноября. Le Monde писала, что ознакомилась с содержанием DVD-ROM-дисков, на которых записаны несколько сотен sms, переданных ранее следствию. Эти sms «доказывают наличие тайной сети, борющейся с местными судами в пользу Рыболовлева», указывали журналисты. Позже газета Monaco-Matin сообщила, что следователи, которые расследуют дело Рыболовлева, одновременно с ним задержали «почти всю бывшую верхушку» судебных органов Монако. Задержанные находятся в Монако и в Ницце. Сколько их и кто именно был задержан, не издание не уточняло.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российского бизнесмена освободили из-под стражи, но оставили под судебным контролем в Монако.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российско-белорусского миллиардера Рыболовлева в Монако освободили из-под стражи после предъявления обвинения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика