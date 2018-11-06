Миллиардеру Рыболовлеву предъявлено обвинение по делу о коррупции



Фото: Zuma / TASS

Владельцу футбольного клуба «Монако», миллиардеру(американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $6,8 млрд), задержанному 6 ноября в Монако, предъявлено обвинение по делу о коррупции. Об этом сообщила газета Nice-Matin со ссылкой на генерального прокурора Монако Сильви Пети-Леклер. Российского бизнесмена освободили из-под стражи, но оставили под судебным контролем. Судебный контроль в Монако включает ограничение на перемещения и обязательство регулярно отмечаться в полиции (обычно раз в неделю).Представитель Рыболовлеваподтвердил «Ведомостям», что Рыболовлев освобожден из-под стражи, покинул здание полиции и находится у себя дома. Официальные комментарии адвокатов будут предоставлены в ближайшее время.Пока неясно, какие конкретно обвинения предъявлены россиянину, отмечает Nice-Matin. В свою очередь, Le Monde пишет, что речь идет о деле, которое было возбуждено год назад по фактам коррупции, «торговли активным и пассивным влиянием» и соучастии в этих преступлениях. Обвинения предъявлены адвокату Рыболовлева, а также супруге и сыну бывшего министра юстиции Монако, уточняет Nice-Matin. Все они были задержаны 6 ноября. 7 ноября их отпустили на свободу, но оставили под судебным контролем. Самому экс-министру юстиции Монако обвинения по этому делу были предъявлены ранее. Суть обвинений в отношении фигурантов не раскрывается.Министр юстиции Монако Нармино сложил свои полномочия осенью 2017 г. после сообщений о том, что он мог влиять на ход судебного разбирательства между Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером. Тяжба между российским бизнесменом и Бувье началась в 2015 г. Рыболовлев обвинил арт-дилера в завышении цен на 37 картин, в том числе авторства Пикассо, Модильяни, Ротко и Моне. Это позволило швейцарцу дополнительно получить $1 млрд, утверждал российский бизнесмен.В феврале 2015 г. Бувье были предъявлены обвинения в мошенничестве и соучастии в отмывании денег. Предъявленные обвинения он отвергал. В сентябре 2017 г. прокуратура Монако объявила о начале расследования антикоррупционного дела по заявлению помощницы Бувье — гражданки Болгарии. Детали дела не раскрывались. Тогда же Le Monde написала, что российский миллиардер имел «недопустимые связи» с высокопоставленными представителями судейского аппарата, сотрудниками полиции и политиками княжества. Эти связи помогали ему в тяжбе с Бувье, отмечало издание.О задержании российского бизнесмена в Монако стало известно 6 ноября. Le Monde писала, что ознакомилась с содержанием DVD-ROM-дисков, на которых записаны несколько сотен sms, переданных ранее следствию. Эти sms «доказывают наличие тайной сети, борющейся с местными судами в пользу Рыболовлева», указывали журналисты. Позже газета Monaco-Matin сообщила, что следователи, которые расследуют дело Рыболовлева, одновременно с ним задержали «почти всю бывшую верхушку» судебных органов Монако. Задержанные находятся в Монако и в Ницце. Сколько их и кто именно был задержан, не издание не уточняло.