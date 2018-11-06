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В Минтруда рассказали, в каком возрасте белорусы чаще всего остаются без работы

07.11.2018 19:43 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В Беларуси большинство безработных по-прежнему составляют мужчины. Так, на начало октября этого года среди официально нетрудоустроенных мужчины занимали почти 63%. Годом ранее этот показатель составлял 64,2%, сообщают в Минтруда.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто из белорусов чаще всего попадает в безработные.

На начало прошлого месяца в стране было 15 тысяч безработных, из них 9 436 человек — мужчины. Годом ранее в Беларуси начитывалось 27 312 официально нетрудоустроенных, из них 17 531 человек — мужское население.

При этом на начало октября нынешнего года каждый пятый безработный (22,5%) — из числа молодежи (в возрасте от 16 до 30 лет). В численном выражении среди нетрудоустроенных — 3 379 человек в возрасте до 30 лет. В прошлом году этот показатель составлял 22,9%, или 6 278 человек.

Мужчины чаще всего оказываются в числе безработных в возрасте от 45 до 49 лет (1 133 официально нетрудоустроенных на начало октября), от 40 до 44 лет (1 103), от 55 до 57 лет (1 055). Женщины чаще всего теряют работу в возрасте от 35 до 39 лет (688 безработных на начало октября), от 45 до 49 лет (687), от 40 до 44 лет (674).

В ведомстве рассказывают, что за последний год заметно выросло число вакансий для рабочих.

— Спрос на рабочую силу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился. На конец сентября 2018 года в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 79,2 тыс. вакансий, — отмечают в Минтруда. — Это составило 142,8 процента к аналогичному периоду 2017 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 65,4 процента от общего числа вакансий против 60,3 процента на конец сентября 2017 года.

Средняя продолжительность безработицы в январе−сентябре этого года составила 4,1 месяца. Среди мужчин этот показатель составляет 4,2 месяца, а среди женщин — 3,9 месяца.

— Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 0,5 на 1 октября 2017 года до 0,2 безработного на одну вакансию на 1 октября 2018 года, — поясняют в Минтруда.

Напомним, в Беларуси рекордно сократилась официальная безработица, достигнув исторического минимума. На начало октября в стране было 15 тысяч официально нетрудоустроенных. При этом число вакансий также вышло на пик. В общереспубликанском банке вакансий сегодня значится больше 83 тысяч предложений от нанимателей. Почти треть из них — с зарплатой до 350 рублей. Напомним, власти намерены поднять доходы белорусов, у которых низкие заработки.

При этом фактический уровень безработицы в третьем квартале этого года, как и во втором, составил 4,7% от численности рабочей силы (в первом квартале — 5,1%). Об этом свидетельствуют данные Белстата, которые были собраны по методологии Международной организации труда по данным выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения.

 
 
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В Беларуси большинство безработных по-прежнему составляют мужчины.
 
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