В Минтруда рассказали, в каком возрасте белорусы чаще всего остаются без работы



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто из белорусов чаще всего попадает в безработные.На начало прошлого месяца в стране было 15 тысяч безработных, из них 9 436 человек — мужчины. Годом ранее в Беларуси начитывалось 27 312 официально нетрудоустроенных, из них 17 531 человек — мужское население.При этом на начало октября нынешнего года каждый пятый безработный (22,5%) — из числа молодежи (в возрасте от 16 до 30 лет). В численном выражении среди нетрудоустроенных — 3 379 человек в возрасте до 30 лет. В прошлом году этот показатель составлял 22,9%, или 6 278 человек.Мужчины чаще всего оказываются в числе безработных в возрасте от 45 до 49 лет (1 133 официально нетрудоустроенных на начало октября), от 40 до 44 лет (1 103), от 55 до 57 лет (1 055). Женщины чаще всего теряют работу в возрасте от 35 до 39 лет (688 безработных на начало октября), от 45 до 49 лет (687), от 40 до 44 лет (674).В ведомстве рассказывают, что за последний год заметно выросло число вакансий для рабочих.отмечают в Минтруда. —Средняя продолжительность безработицы в январе−сентябре этого года составила 4,1 месяца. Среди мужчин этот показатель составляет 4,2 месяца, а среди женщин — 3,9 месяца.— поясняют в Минтруда.Напомним, в Беларуси рекордно сократилась официальная безработица, достигнув исторического минимума. На начало октября в стране было 15 тысяч официально нетрудоустроенных. При этом число вакансий также вышло на пик. В общереспубликанском банке вакансий сегодня значится больше 83 тысяч предложений от нанимателей. Почти треть из них — с зарплатой до 350 рублей. Напомним, власти намерены поднять доходы белорусов, у которых низкие заработки.При этом фактический уровень безработицы в третьем квартале этого года, как и во втором, составил 4,7% от численности рабочей силы (в первом квартале — 5,1%). Об этом свидетельствуют данные Белстата, которые были собраны по методологии Международной организации труда по данным выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения.