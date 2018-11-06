10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время



Фото: sputnik.ru

Дмитрий Ронин

Фото: resurs.by

Александр Кнырович

Фото: kp.by

«На нем клейма ставить негде, вместе с тем десятком, кого арестовали… Он же сейчас плачется о помиловании, просит, оказывается, он готов ко мне бежать и платить, возмещать свой ущерб, признать свою вину. О чем сегодня можно писать на каких-то ресурсах, как вы мне сегодня докладываете? На них клейма ставить негде. И снисхождения к ним не будет никакого».

Виталий Арбузов





Фото: TUT.BY

«Человек посидел, подумал, считает, что, может, он действительно что-то не так сделал в свое время, начал принимать меры, чтобы погасить ущерб. Мы разработали вместе с ним график погашения ущерба — и все. Такой подход может быть к каждому руководителю, который находится в СИЗО и намеревается сотрудничать со следствием».

Эрнест Алексеев





Фото: government.gov.by

«Даже того, что мы изымаем — кафе, коттеджи, машины, участки — не хватит, чтобы он погасил ущерб».

Виктор Пузиков

Фото: realt.onliner.by

Михаил Ситник

Фото: Facebook

Юрий Аверьянов

Фото: TUT.BY

Сергей Шакутин





Фото: belta.by

Леонид Томчин

Фото: Facebook

Аркадий Израилевич

Фото: Facebook

Массовые задержания бизнесменов скоро закончатся?

«Мы видим, что в мире транснациональным корпорациям приходит налоговые претензии на миллиарды долларов, но о посадках никто не говорит».

Александр Турчин. Фото с сайта mlyn.by

«Силовики действуют по тем правилам, которые есть. Хотим изменить ситуацию — давайте менять правила».

перечисляет бизнесменов, попавших под колпак силовиков и правоохранителей за последние два года.Руководителя компании БелАВМи его коллег задержали в декабре 2016 года. Оказалось, что предприниматели материально стимулировали чиновников, чтобы те заключали контракты с компанией. Причем коррупционеров выявили в Фонде соцзащиты населения и Национальном банке.Самый резонансный эпизод — как Дмитрий Ронин лично передал $ 20 тысяч для управляющей Фондом социальной защиты населенияВ апреле этого года бывшего главу БелАВМ приговорили к двум годам усиленного режима с принудительным лечением от алкоголизма. Чиновницу наказали несравненно жестче: 8 лет лишения свободы.Соучредителя и директора ООО «СарматТермо-Инжиниринг» задержали вместе с коллегами в январе 2017 года. Дело бизнесмена-правдоруба прокомментировал личнои его соратников обвинили в уклонении от уплаты налогов (недоплатили в казну 3,3 млн рублей) и даче взятки (деньги давали, чтобы должники оплатили поставки).Летом этого года Кныровича приговорили к 6 годам лишения свободы. Осенью наказание пересмотрели, уменьшив до 5 лет.Весной 2017 года председатель совета директоров группы компаний Fenox был задержан по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а также неправомерном получении из бюджета НДС. В ДФР заявили, что ущерб от действийи других должностных лиц составил 81 млн рублей.Спустя год бизнесмена выпустили на свободу. Руководитель Следственного комитетарассказал:Весной 2017 года силовики задержали соучредителя и гендиректора холдинга «Yaraw», который занимался поставкой белорусской техники в Туркменистан. Бизнесмена обвинили в том, что получив за границей оплату за поставки техники МАЗ, он вывел на счета аффилированных структур около 2 млн долларов.Осенью генпрокурорпрокомментировал дело, сказав про бизнесмена:С тех пор о судьбе Эрнеста Алексеева не сообщалось.Интересно, что за четыре года до задержания Эрнест Алексеев попал в аварию на своем «Бентли». Автомобиль стоимостью более чем $ 500 тысяч сгорел.Директора ООО «Такси Алмаз 7788» задержали летом 2017 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Спустя несколько месяцев стало известно, чтовозместил ущерб более $ 700 тысяч. В октябре того же года он вышел на свободу.Весной этого года Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении директора «Такси Алмаз 7788». Пузикову было предъявлено обвинение, но суда, вероятно, не было. Ранее он ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности.Один из руководителей компании «ИмобиленИнвест» и отец победительницы детского «Евровидения» был задержан осенью прошлого года. Его обвинили в двойных продажах площадей строящегося ФОКа, что повлекло ущерб на $ 450 тысяч.Накануне Нового годавыпустили из-под стражи под подписку о невыезде.Чем завершилось расследование уголовного дела, пока неизвестно.Когда у бизнесмена (он стоял за «Торговый Мир — «Кольцо», парком развлечений «Дримлэнд», Madison Royal Club) разгорелся конфликт с кредиторами, его не смогли найти в стране. Правоохранители были вынуждены объявить Аверьянова в международный розыск.В январе этого года стало известно, что бизнесмена задержали в Берлине. С тех пор о судьбене сообщалось.Директор «Искамеда» и брат руководителя «Амкодора» попал под раздачу летом этого года, когда обнаружили коррупционную сеть в системе здравоохранения. По некоторым данным его задержали по обвинению в даче взяток чиновникам.Расследование дела руководителя одного из крупнейших предприятий на фармацевтическом рынке, которое в частности владеет своей сетью аптек, продолжается.Летом текущего года по «делу медиков» был также задержан руководитель крупнейшей частной аптечной сети («Добрыя лекi» и ADEL). Но уже в сентябре он был на свободе. Звучала информация, бизнесмену изменили меру пресечения, чтобы он мог управлять бизнесом.Расследование дела продолжается.Самый свежий резонансный случай, связанный с крупным белорусским бизнесменом. Слухи о задержании Аркадия Израилевича ходят уже неделю. По имеющейся информации можно предполагать, что совладельцем группы компаний «ИВ» находится в СИЗО КГБ. Возможно, его задержали за дачу взятки.На открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форуму» первый вице-премьерзаявил, что заключение под стражу бизнесмена должно быть редкой мерой:Еше одно его заявление:Ожидается, что до конца года будут внесены изменения в указ президента №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». После чего бизнесменов не обязательно будут помещать за решетку при предъявлении обвинения.