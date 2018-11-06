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10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время
Фото: sputnik.ru
Дмитрий Ронин
Фото: resurs.by
Руководителя компании БелАВМ Дмитрия Ронина и его коллег задержали в декабре 2016 года. Оказалось, что предприниматели материально стимулировали чиновников, чтобы те заключали контракты с компанией. Причем коррупционеров выявили в Фонде соцзащиты населения и Национальном банке.
Самый резонансный эпизод — как Дмитрий Ронин лично передал $ 20 тысяч для управляющей Фондом социальной защиты населения Людмилы Бачило.
В апреле этого года бывшего главу БелАВМ приговорили к двум годам усиленного режима с принудительным лечением от алкоголизма. Чиновницу наказали несравненно жестче: 8 лет лишения свободы.
Александр Кнырович
Фото: kp.by
Соучредителя и директора ООО «СарматТермо-Инжиниринг» задержали вместе с коллегами в январе 2017 года. Дело бизнесмена-правдоруба прокомментировал лично Александр Лукашенко:
«На нем клейма ставить негде, вместе с тем десятком, кого арестовали… Он же сейчас плачется о помиловании, просит, оказывается, он готов ко мне бежать и платить, возмещать свой ущерб, признать свою вину. О чем сегодня можно писать на каких-то ресурсах, как вы мне сегодня докладываете? На них клейма ставить негде. И снисхождения к ним не будет никакого».
Александра Кныровича и его соратников обвинили в уклонении от уплаты налогов (недоплатили в казну 3,3 млн рублей) и даче взятки (деньги давали, чтобы должники оплатили поставки).
Летом этого года Кныровича приговорили к 6 годам лишения свободы. Осенью наказание пересмотрели, уменьшив до 5 лет.
Виталий Арбузов
Фото: TUT.BY
Весной 2017 года председатель совета директоров группы компаний Fenox был задержан по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а также неправомерном получении из бюджета НДС. В ДФР заявили, что ущерб от действий Виталия Арбузова и других должностных лиц составил 81 млн рублей.
Спустя год бизнесмена выпустили на свободу. Руководитель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал:
«Человек посидел, подумал, считает, что, может, он действительно что-то не так сделал в свое время, начал принимать меры, чтобы погасить ущерб. Мы разработали вместе с ним график погашения ущерба — и все. Такой подход может быть к каждому руководителю, который находится в СИЗО и намеревается сотрудничать со следствием».
Эрнест Алексеев
Фото: government.gov.by
Весной 2017 года силовики задержали соучредителя и гендиректора холдинга «Yaraw» Эрнеста Алексеева, который занимался поставкой белорусской техники в Туркменистан. Бизнесмена обвинили в том, что получив за границей оплату за поставки техники МАЗ, он вывел на счета аффилированных структур около 2 млн долларов.
Осенью генпрокурор Александр Конюк прокомментировал дело, сказав про бизнесмена:
«Даже того, что мы изымаем — кафе, коттеджи, машины, участки — не хватит, чтобы он погасил ущерб».
С тех пор о судьбе Эрнеста Алексеева не сообщалось.
Интересно, что за четыре года до задержания Эрнест Алексеев попал в аварию на своем «Бентли». Автомобиль стоимостью более чем $ 500 тысяч сгорел.
Виктор Пузиков
Фото: realt.onliner.by
Директора ООО «Такси Алмаз 7788» задержали летом 2017 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Спустя несколько месяцев стало известно, что Виктор Пузиков возместил ущерб более $ 700 тысяч. В октябре того же года он вышел на свободу.
Весной этого года Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении директора «Такси Алмаз 7788». Пузикову было предъявлено обвинение, но суда, вероятно, не было. Ранее он ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности.
Михаил Ситник
Фото: Facebook
Один из руководителей компании «ИмобиленИнвест» и отец победительницы детского «Евровидения» был задержан осенью прошлого года. Его обвинили в двойных продажах площадей строящегося ФОКа, что повлекло ущерб на $ 450 тысяч.
Накануне Нового года Михаила Ситника выпустили из-под стражи под подписку о невыезде.
Чем завершилось расследование уголовного дела, пока неизвестно.
Юрий Аверьянов
Фото: TUT.BY
Когда у бизнесмена (он стоял за «Торговый Мир — «Кольцо», парком развлечений «Дримлэнд», Madison Royal Club) разгорелся конфликт с кредиторами, его не смогли найти в стране. Правоохранители были вынуждены объявить Аверьянова в международный розыск.
В январе этого года стало известно, что бизнесмена задержали в Берлине. С тех пор о судьбе Юрия Аверьянова не сообщалось.
Сергей Шакутин
Фото: belta.by
Директор «Искамеда» и брат руководителя «Амкодора» попал под раздачу летом этого года, когда обнаружили коррупционную сеть в системе здравоохранения. По некоторым данным его задержали по обвинению в даче взяток чиновникам.
Расследование дела руководителя одного из крупнейших предприятий на фармацевтическом рынке, которое в частности владеет своей сетью аптек, продолжается.
Леонид Томчин
Фото: Facebook
Летом текущего года по «делу медиков» был также задержан руководитель крупнейшей частной аптечной сети («Добрыя лекi» и ADEL) Леонид Томчин. Но уже в сентябре он был на свободе. Звучала информация, бизнесмену изменили меру пресечения, чтобы он мог управлять бизнесом.
Расследование дела продолжается.
Аркадий Израилевич
Фото: Facebook
Самый свежий резонансный случай, связанный с крупным белорусским бизнесменом. Слухи о задержании Аркадия Израилевича ходят уже неделю. По имеющейся информации можно предполагать, что совладельцем группы компаний «ИВ» находится в СИЗО КГБ. Возможно, его задержали за дачу взятки.
Массовые задержания бизнесменов скоро закончатся?
На открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форуму» первый вице-премьер Александр Турчин заявил, что заключение под стражу бизнесмена должно быть редкой мерой:
«Мы видим, что в мире транснациональным корпорациям приходит налоговые претензии на миллиарды долларов, но о посадках никто не говорит».
Александр Турчин. Фото с сайта mlyn.by
Еше одно его заявление:
«Силовики действуют по тем правилам, которые есть. Хотим изменить ситуацию — давайте менять правила».
Ожидается, что до конца года будут внесены изменения в указ президента №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». После чего бизнесменов не обязательно будут помещать за решетку при предъявлении обвинения.
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Есть основания полагать, что массовые задержания предпринимателей скоро закончатся.
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