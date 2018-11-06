ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время

07.11.2018 19:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: sputnik.ru
Есть основания полагать, что массовые задержания предпринимателей скоро закончатся.

UDF.BY перечисляет бизнесменов, попавших под колпак силовиков и правоохранителей за последние два года.


Дмитрий Ронин

10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время

Фото: resurs.by

Руководителя компании БелАВМ Дмитрия Ронина и его коллег задержали в декабре 2016 года. Оказалось, что предприниматели материально стимулировали чиновников, чтобы те заключали контракты с компанией. Причем коррупционеров выявили в Фонде соцзащиты населения и Национальном банке.

Самый резонансный эпизод — как Дмитрий Ронин лично передал $ 20 тысяч для управляющей Фондом социальной защиты населения Людмилы Бачило.

В апреле этого года бывшего главу БелАВМ приговорили к двум годам усиленного режима с принудительным лечением от алкоголизма. Чиновницу наказали несравненно жестче: 8 лет лишения свободы.


Александр Кнырович

10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время

Фото: kp.by

Соучредителя и директора ООО «СарматТермо-Инжиниринг» задержали вместе с коллегами в январе 2017 года. Дело бизнесмена-правдоруба прокомментировал лично Александр Лукашенко:

«На нем клейма ставить негде, вместе с тем десятком, кого арестовали… Он же сейчас плачется о помиловании, просит, оказывается, он готов ко мне бежать и платить, возмещать свой ущерб, признать свою вину. О чем сегодня можно писать на каких-то ресурсах, как вы мне сегодня докладываете? На них клейма ставить негде. И снисхождения к ним не будет никакого».


Александра Кныровича и его соратников обвинили в уклонении от уплаты налогов (недоплатили в казну 3,3 млн рублей) и даче взятки (деньги давали, чтобы должники оплатили поставки).

Летом этого года Кныровича приговорили к 6 годам лишения свободы. Осенью наказание пересмотрели, уменьшив до 5 лет.


Виталий Арбузов

10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время

Фото: TUT.BY

Весной 2017 года председатель совета директоров группы компаний Fenox был задержан по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а также неправомерном получении из бюджета НДС. В ДФР заявили, что ущерб от действий Виталия Арбузова и других должностных лиц составил 81 млн рублей.

Спустя год бизнесмена выпустили на свободу. Руководитель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал:

«Человек посидел, подумал, считает, что, может, он действительно что-то не так сделал в свое время, начал принимать меры, чтобы погасить ущерб. Мы разработали вместе с ним график погашения ущерба — и все. Такой подход может быть к каждому руководителю, который находится в СИЗО и намеревается сотрудничать со следствием».



Эрнест Алексеев

10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время

Фото: government.gov.by

Весной 2017 года силовики задержали соучредителя и гендиректора холдинга «Yaraw» Эрнеста Алексеева, который занимался поставкой белорусской техники в Туркменистан. Бизнесмена обвинили в том, что получив за границей оплату за поставки техники МАЗ, он вывел на счета аффилированных структур около 2 млн долларов.

Осенью генпрокурор Александр Конюк прокомментировал дело, сказав про бизнесмена:

«Даже того, что мы изымаем — кафе, коттеджи, машины, участки — не хватит, чтобы он погасил ущерб».


С тех пор о судьбе Эрнеста Алексеева не сообщалось.

Интересно, что за четыре года до задержания Эрнест Алексеев попал в аварию на своем «Бентли». Автомобиль стоимостью более чем $ 500 тысяч сгорел.


Виктор Пузиков

10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время

Фото: realt.onliner.by

Директора ООО «Такси Алмаз 7788» задержали летом 2017 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Спустя несколько месяцев стало известно, что Виктор Пузиков возместил ущерб более $ 700 тысяч. В октябре того же года он вышел на свободу.

Весной этого года Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении директора «Такси Алмаз 7788». Пузикову было предъявлено обвинение, но суда, вероятно, не было. Ранее он ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности.


Михаил Ситник

10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время

Фото: Facebook

Один из руководителей компании «ИмобиленИнвест» и отец победительницы детского «Евровидения» был задержан осенью прошлого года. Его обвинили в двойных продажах площадей строящегося ФОКа, что повлекло ущерб на $ 450 тысяч.

Накануне Нового года Михаила Ситника выпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Чем завершилось расследование уголовного дела, пока неизвестно.


Юрий Аверьянов

10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время

Фото: TUT.BY

Когда у бизнесмена (он стоял за «Торговый Мир — «Кольцо», парком развлечений «Дримлэнд», Madison Royal Club) разгорелся конфликт с кредиторами, его не смогли найти в стране. Правоохранители были вынуждены объявить Аверьянова в международный розыск.

В январе этого года стало известно, что бизнесмена задержали в Берлине. С тех пор о судьбе Юрия Аверьянова не сообщалось.


Сергей Шакутин

10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время

Фото: belta.by

Директор «Искамеда» и брат руководителя «Амкодора» попал под раздачу летом этого года, когда обнаружили коррупционную сеть в системе здравоохранения. По некоторым данным его задержали по обвинению в даче взяток чиновникам.

Расследование дела руководителя одного из крупнейших предприятий на фармацевтическом рынке, которое в частности владеет своей сетью аптек, продолжается.

Леонид Томчин

10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время

Фото: Facebook

Летом текущего года по «делу медиков» был также задержан руководитель крупнейшей частной аптечной сети («Добрыя лекi» и ADEL) Леонид Томчин. Но уже в сентябре он был на свободе. Звучала информация, бизнесмену изменили меру пресечения, чтобы он мог управлять бизнесом.
Расследование дела продолжается.


Аркадий Израилевич

10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время

Фото: Facebook

Самый свежий резонансный случай, связанный с крупным белорусским бизнесменом. Слухи о задержании Аркадия Израилевича ходят уже неделю. По имеющейся информации можно предполагать, что совладельцем группы компаний «ИВ» находится в СИЗО КГБ. Возможно, его задержали за дачу взятки.


Массовые задержания бизнесменов скоро закончатся?

На открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форуму» первый вице-премьер Александр Турчин заявил, что заключение под стражу бизнесмена должно быть редкой мерой:

«Мы видим, что в мире транснациональным корпорациям приходит налоговые претензии на миллиарды долларов, но о посадках никто не говорит».


10 крупных белорусских бизнесменов, угодивших за решетку в последнее время

Александр Турчин. Фото с сайта mlyn.by

Еше одно его заявление:

«Силовики действуют по тем правилам, которые есть. Хотим изменить ситуацию — давайте менять правила».


Ожидается, что до конца года будут внесены изменения в указ президента №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». После чего бизнесменов не обязательно будут помещать за решетку при предъявлении обвинения.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть основания полагать, что массовые задержания предпринимателей скоро закончатся.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕЭК сохранила антидемпинговые пошлины на украинские трубы после завершения повторного расследования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика