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"Азар сможет выдержать нагрузку в пятьдесят минут". "Челси" выпустит своего лидера в матче с БАТЭ

07.11.2018 19:57 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри заверил, что главная звезда «синих» Эдер Азар готов провести полматча с борисовчанами, вспомнил игру Александра Глеба за «Арсенал» и пояснил, с чем связан выбор клуба провести предыгровую тренировку на минском стадионе «Динамо». Об этом он рассказал на пресс-конференции перед поединком с БАТЭ в Борисове в четвертом туре группового раунда Лиги Европы, который состоится 8 ноября.


— Что с Эденом Азаром? Он прилетел в Минск, несмотря на повреждение спины.

— Врачи разрешили ему приехать сюда. Никакого риска для здоровья Эдена нет, а если бы было хоть малейшее подозрение, что это опасно, он остался бы дома. Думаю, что после двухнедельной паузы Эдену необходимо получить практику. В последнем матче команды он сыграл что-то порядка тридцати минут. Сейчас мы рассчитываем, что он сможет выдержать нагрузку в сорок пять или пятьдесят минут.

— Год назад «Арсенал» предпочел провести тренировку перед матчем с БАТЭ на клубной базе. Почему вы выбрали для этого стадион «Динамо» в Минске, а не свою базу или поле «Борисов-Арены»?

— Я придерживаюсь того, что мне говорит руководство клуба. Лично я не мог посетить стадион в Борисове и оценить условия, которые нам могут предложить. Соответственно, мое руководство и люди, которые отвечают за организацию логистики, посоветовали нам остаться в Минске и провести тренировку здесь. Я полностью доверяю этому выбору.

— Что вы думаете о самом известном футболисте в составе БАТЭ Александре Глебе? Смог бы он играть по вашей системе?

— Когда Александр выступал за «Арсенал», это была одна из лучших команд как в Англии, так и в Европе. Я хорошо знаю Глеба по рассказам Сеска Фабрегаса, который провел с ним два или три сезона. Какого Алекс года рождения? 1981-го? Так вот в матче с нами в Лондоне Александр хорошо проявил себя в первом тайме, а ведь он уже в достаточно зрелом футбольном возрасте.

— На матч с БАТЭ не полетел Альваро Мората. В чем причина? В травме?

— Нет. Просто он сыграл три матча подряд, поэтому я решил, что будет лучше, если Мората останется дома. Есть вопросы по участию Сеска Фабрегаса в предстоящем поединке. У него была температура, он отдыхал. Это все, что вызывает вопросы перед игрой.

— Может быть, было бы лучше, если бы Мората оставался в тренировочном процессе и был вместе с командой?

— Считаю, что лучше все же иногда делать паузу между играми. Такой поход я использовал и раньше. Он научно обоснован и доказал свою состоятельность. Для нормального развития игрока и поддержания формы важны не только игровая практика, но и специальные нагрузки в перерывах между матчами. Нагрузки могут быть разной интенсивности и узкоспециализированными. Именно таким способом игроку удается поддерживать хорошую форму на протяжении длительного времени. То есть режим такой: он проводит три-четыре игры, потом тренируется на спецпрограмме и затем возвращается.


— Включает ли период восстановления работу с весами?

— Нет. Акцент делается на аэробные нагрузки по специальным программам, о которых сейчас я не могу говорить. А что касается работы с весами, то мы стараемся не прибегать к ней. Вы не увидите игроков с гантелями на поле.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри заверил, что главная звезда "синих" Эдер Азар готов провести полматча с борисовчанами, вспомнил игру Александра...
 
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