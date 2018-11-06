Российско-белорусского миллиардера Рыболовлева в Монако освободили из-под стражи после предъявления обвинения









В Монако 7 ноября суд предъявил российскому миллиардеру, владельцу футбольного клуба "Монако" Дмитрию Рыболовлеву обвинение. Об этом генеральный прокурор княжества Сильви Пети-Леклер сообщила изданию Nice Matin. Суть обвинения она не стала разглашать.





Рыболовлева, который 6 ноября был помещен в камеру предварительного заключения, освободили из-под стражи под подписку о невыезде и обязательство отмечаться в суде.





Прокурор не исключила, что в княжестве 7–8 ноября пройдут очередные обыски фигурантов дела о коррупции и злоупотреблении влиянием, которое Генпрокуратура расследует с сентября 2017 года. Кроме Рыболовлева обвинение предъявлено Кристине и Антуану Нармино, жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино. Последний ушел в отставку 15 сентября 2017 года из-за подозрений, что он может оказать влияние на ход судебного разбирательства между Рыболовлевым и арт-дилером Ивом Бувье относительно цен на произведения искусства, которые приобретал россиянин.





Четвертый обвиняемый – адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда. По данным "Новой газеты", она является гражданкой Украины и Швейцарии. СМИ писали, что Рыболовлеву могут инкриминировать незаконную прослушку. Также по делу проходит несколько высокопоставленных судебных чиновников княжества в отставке.