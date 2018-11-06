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Российско-белорусского миллиардера Рыболовлева в Монако освободили из-под стражи после предъявления обвинения

07.11.2018 19:45 — Разное | Партизан  
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По решению суда Монако, предприниматель из России Дмитрий Рыболовлев покинул камеру предварительного заключения, но остался под судебным надзором. Он проходит по делу о коррупции, которое расследует Генпрокуратура княжества.



В Монако 7 ноября суд предъявил российскому миллиардеру, владельцу футбольного клуба "Монако" Дмитрию Рыболовлеву обвинение. Об этом генеральный прокурор княжества Сильви Пети-Леклер сообщила изданию Nice Matin. Суть обвинения она не стала разглашать. 

Рыболовлева, который 6 ноября был помещен в камеру предварительного заключения, освободили из-под стражи под подписку о невыезде и обязательство отмечаться в суде. 

Прокурор не исключила, что в княжестве 7–8 ноября пройдут очередные обыски фигурантов дела о коррупции и злоупотреблении влиянием, которое Генпрокуратура расследует с сентября 2017 года. Кроме Рыболовлева обвинение предъявлено Кристине и Антуану Нармино, жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино. Последний ушел в отставку 15 сентября 2017 года из-за подозрений, что он может оказать влияние на ход судебного разбирательства между Рыболовлевым и арт-дилером Ивом Бувье относительно цен на произведения искусства, которые приобретал россиянин. 

Четвертый обвиняемый – адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда. По данным "Новой газеты", она является гражданкой Украины и Швейцарии. СМИ писали, что Рыболовлеву могут инкриминировать незаконную прослушку. Также по делу проходит несколько высокопоставленных судебных чиновников княжества в отставке. 

 
 
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По решению суда Монако, предприниматель из России Дмитрий Рыболовлев покинул камеру предварительного заключения, но остался под судебным надзором. Он проходит по...
 
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