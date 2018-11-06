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Звезды "Челси" стали первыми игроками топ-клуба, кто тренировался на "Динамо" после реконструкции
Лондонский «Челси» провел предыгровую тренировку перед матчем с БАТЭ в Борисове на минском стадионе «Динамо». Как
Напомним, что 21 июня 2018 года на стадионе «Динамо» в Минске
Стадион стал домашним для футбольного минского «Динамо», здесь проводит свои матчи национальная команда по футболу. Также на «Динамо» после открытия прошли легкоатлетические соревнования: чемпионат Беларуси и
В 2019 году стадион «Динамо» примет церемонию открытия и закрытия II Европейских игр и соревнования по легкой атлетике в рамках этого турнира.
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Лондонский "Челси" провел предыгровую тренировку перед матчем с БАТЭ в Борисове на минском стадионе "Динамо". Как пояснил главный тренер команды Маурицио Сарри,...
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