ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезды "Челси" стали первыми игроками топ-клуба, кто тренировался на "Динамо" после реконструкции

07.11.2018 20:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лондонский «Челси» провел предыгровую тренировку перед матчем с БАТЭ в Борисове на минском стадионе «Динамо». Как пояснил главный тренер команды Маурицио Сарри, таков выбор клуба. Другой лондонский коллектив «Арсенал» год назад предпочел подготовиться к матчу с БАТЭ на полях своей клубной базы. Варианта с «Динамо» у «канониров» не было, так как стадион реконструировали.


Эден Азар. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что 21 июня 2018 года на стадионе «Динамо» в Минске прошел первый футбольный матч после реконструкции, стартовавшей еще в 2012 году и оцененной в сумму около 200 миллионов долларов. Тогда объединенная команда минского и брестского «Динамо» со счетом 4:3 победила сборную белорусских клубов.

Стадион стал домашним для футбольного минского «Динамо», здесь проводит свои матчи национальная команда по футболу. Также на «Динамо» после открытия прошли легкоатлетические соревнования: чемпионат Беларуси и международный матч.

В 2019 году стадион «Динамо» примет церемонию открытия и закрытия II Европейских игр и соревнования по легкой атлетике в рамках этого турнира.

















 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лондонский "Челси" провел предыгровую тренировку перед матчем с БАТЭ в Борисове на минском стадионе "Динамо". Как пояснил главный тренер команды Маурицио Сарри,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госгиганты плохо пережили осеннюю девальвацию белорусского рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика