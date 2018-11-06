Лондонский «Челси» провел предыгровую тренировку перед матчем с БАТЭ в Борисове на минском стадионе «Динамо». Как пояснил главный тренер команды Маурицио Сарри, таков выбор клуба. Другой лондонский коллектив «Арсенал» год назад предпочел подготовиться к матчу с БАТЭ на полях своей клубной базы. Варианта с «Динамо» у «канониров» не было, так как стадион реконструировали.



Эден Азар. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что 21 июня 2018 года на стадионе «Динамо» в Минске прошел первый футбольный матч после реконструкции, стартовавшей еще в 2012 году и оцененной в сумму около 200 миллионов долларов. Тогда объединенная команда минского и брестского «Динамо» со счетом 4:3 победила сборную белорусских клубов.

Стадион стал домашним для футбольного минского «Динамо», здесь проводит свои матчи национальная команда по футболу. Также на «Динамо» после открытия прошли легкоатлетические соревнования: чемпионат Беларуси и международный матч .

В 2019 году стадион «Динамо» примет церемонию открытия и закрытия II Европейских игр и соревнования по легкой атлетике в рамках этого турнира.































































