В Калининграде начали сборку новых кроссоверов BMW X4

На мощностях калининградского завода «Автотор» стартовало серийное производство кроссовера BMW X4 второго поколения . Об этом сообщает пресс-служба предприятия.





Пока новая модель выпускается в двух модификациях с дизельными моторами под капотом — это Х4 xDrive20d с двухлитровым агрегатом мощностью 190 лошадиных сил и Х4 xDrive30d с 249-сильным двигателем объемом 3 л. В ближайшее время на предприятии будет освоено производство двух бензиновых версий — Х4 xDrive20i и Х4 xDrive30i, также с двигателями объемом 2 л (184 лошадиные силы) и 3 л (249 сил).





Сборка баварских «паркетников» осуществляется по мелкоузловой технологии (MKD). В России цены на локализованный X4 начинаются от 3 миллионов 420 тысяч рублей (около 51 700 долларов в пересчете по нынешнему курсу).

В следующем году «Автотор» планирует наладить сборку нового поколения седана третьей серии , премьера которого состоялась в октябре на Парижском автосалоне.