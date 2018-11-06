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ЦСКА Гончаренко играет в Лиге чемпионов с "Ромой". Онлайн матча

07.11.2018 20:43 — Разное | Tut.by  
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Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко играет против итальянской «Ромы».


Фото: twitter.com/Squawka

Эти команды уже встречались две недели назад. В Риме команда Эусебио Ди Франческо была сильнее — 3:0. Это позволило «Роме» возглавить таблицу после первого круга. Впрочем, и у армейцев еще есть шансы побороться за пле-офф.

После трех туров у «Ромы» и «Реала» по шесть очков, у ЦСКА — четыре, у «Виктории — одно.

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Набабкин, Фернандес, Магнуссон, Ахметов, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Обляков, Чалов.

«Рома»: Ольсен, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Пеллегрини, Кристанте, Клюйверт, Нзонзи, Сантон, Джеко.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе встречи.

 
 
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Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко играет против итальянской "Ромы".
 
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