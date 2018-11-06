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«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов

07.11.2018 20:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 6 ноября были сыграны первые матчи 4-го тура футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неожиданный результат был зафиксирован в Белграде.

«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов

«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов

В столице Сербии аутсайдер группы С «Црвена Звезда» нанесла сенсационное поражение фавориту квартета – «Ливерпулю». Дубль на свой счет записал Милан Павков. На 22-й минуте он поразил ворота Алисона после подачи с углового. А через 8 минут серб роскошным дальним ударом застал врасплох голкипера «мерсисайдцев». 2:0 – и «красные звезды» включаются в борьбу за выход в плей-офф. Теперь интрига в квартете закручивается с новой силой.

«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов

Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль» (Англия):
У соперников было много шансов, и он ими воспользовался. Во втором тайме «Ливерпуль» доминировал на поле, но мы не смогли реализовать свои моменты.

Я – человек. Если бы у меня была заготовлена большая речь спустя 10 минут после окончания матча, это было бы немного глупо. На данный момент мне нечего сказать. Мы проиграли и чувствуем груз этого поражения.

«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов

Из других результатов отметим победу «Брюгге». Бельгийский клуб в гостях нанес чувствительное поражение «Монако». Вничью сыграли «Наполи» и ПСЖ, а также «Интер» и «Барселона». Каталонцы в группе В набрали 10 очков и досрочно вышли в нокаут-раунд. «Тоттенхэм» вырвал победу у ПСВ, а московский «Локомотив» потерпел четвертое поражение на турнире.

«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 6 ноября были сыграны первые матчи 4-го тура футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неожиданный результат был зафиксирован в...
 
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