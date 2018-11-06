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«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов
Новости Беларуси. 6 ноября были сыграны первые матчи 4-го тура футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неожиданный результат был зафиксирован в Белграде.
В столице Сербии аутсайдер группы С «Црвена Звезда» нанесла сенсационное поражение фавориту квартета – «Ливерпулю». Дубль на свой счет записал Милан Павков. На 22-й минуте он поразил ворота Алисона после подачи с углового. А через 8 минут серб роскошным дальним ударом застал врасплох голкипера «мерсисайдцев». 2:0 – и «красные звезды» включаются в борьбу за выход в плей-офф. Теперь интрига в квартете закручивается с новой силой.
Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль» (Англия):
Я – человек. Если бы у меня была заготовлена большая речь спустя 10 минут после окончания матча, это было бы немного глупо. На данный момент мне нечего сказать. Мы проиграли и чувствуем груз этого поражения.
Из других результатов отметим победу «Брюгге». Бельгийский клуб в гостях нанес чувствительное поражение «Монако». Вничью сыграли «Наполи» и ПСЖ, а также «Интер» и «Барселона». Каталонцы в группе В набрали 10 очков и досрочно вышли в нокаут-раунд. «Тоттенхэм» вырвал победу у ПСВ, а московский «Локомотив» потерпел четвертое поражение на турнире.
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«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов
Новости Беларуси. 6 ноября были сыграны первые матчи 4-го тура футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неожиданный результат был зафиксирован в...
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