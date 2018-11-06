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Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»
Новости Беларуси. Поиграть, приласкать, поговорить. Лечение добром практикуют в детских отделениях белорусских больниц. «Няня вместо мамы» – так называется уникальный проект Белорусского Общества Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его участники дарят тепло и заботу детям, которые остались без родительского попечения. Врачи подтверждают: такая забота помогает малышам скорее стать на ноги.
Она не врач, не медсестра и даже не педагог. В прошлом работник кадровой службы, выйдя на пенсию, Ольга Грицкевич нашла свое призвание. Теперь 5 дней в неделю с 8 до 17 часов она «мама» в «палате без матерей».
Они обделены этим. Конечно, им бы в семье было намного лучше. Ну, значит так получается. Хоть какую-то частичку своего тепла им даю.
Такие палаты, где лечат детей, оставшихся без родительской опеки, есть в большинстве крупных больниц. В каждой неотлучно дежурит профессиональная медсестра. Но разве может один человек заменить маму сразу десятерым детям? Тем более, детям болеющим. Накормить, поиграть, по-матерински приласкать – эффект от такой терапии порой не меньше, чем от лекарств.
Людмила Кривицкая, доцент кафедры педиатрии Гомельского государственного медицинского университета:
Мама с диагнозом «алкоголизм» или мама в следственном изоляторе по «наркотической статье», а кого-то просто бросили в больнице. Всем детям одинаково хочется тепла и ласки.
Александр Добриян, СТВ:
Некоторые из малышей провели в этой палате треть жизни. Ее руки для них роднее родных, но привыкать Ольга Грицкевич не боится. И спешит дать как можно больше.
Ольга Грицкевич, сотрудник Белорусского Общества Красного Креста:
Женщин, готовых помогать детям выздоравливать, с каждым месяцем становится всё больше. Сегодня «няни вместо мам» дарят ласку в больницах Гродно, Минска, Бреста, Гомеля, Речицы, Жлобина и Мозыря. Они приносят с собой и всё необходимое для ухода за детьми. Подгузники, салфетки, присыпки покупаются на средства благотворителей. Поддержать доброе дело может любой желающий.
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Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»
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Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»
Новости Беларуси. Поиграть, приласкать, поговорить. Лечение добром практикуют в детских отделениях белорусских больниц. «Няня вместо мамы» – так называется...
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