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Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

07.11.2018 20:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Поиграть, приласкать, поговорить. Лечение добром практикуют в детских отделениях белорусских больниц. «Няня вместо мамы» – так называется уникальный проект Белорусского Общества Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники дарят тепло и заботу детям, которые остались без родительского попечения. Врачи подтверждают: такая забота помогает малышам скорее стать на ноги.

Она не врач, не медсестра и даже не педагог. В прошлом работник кадровой службы, выйдя на пенсию, Ольга Грицкевич нашла свое призвание. Теперь 5 дней в неделю с 8 до 17 часов она «мама» в «палате без матерей».

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Они обделены этим. Конечно, им бы в семье было намного лучше. Ну, значит так получается. Хоть какую-то частичку своего тепла им даю.

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Такие палаты, где лечат детей, оставшихся без родительской опеки, есть в большинстве крупных больниц. В каждой неотлучно дежурит профессиональная медсестра. Но разве может один человек заменить маму сразу десятерым детям? Тем более, детям болеющим. Накормить, поиграть, по-матерински приласкать – эффект от такой терапии порой не меньше, чем от лекарств.

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Людмила Кривицкая, доцент кафедры педиатрии Гомельского государственного медицинского университета:
Когда ребенок накормлен, обласкан, когда его берут на руки, это, конечно, очень влияет на его самочувствие, состояние.

Мама с диагнозом «алкоголизм» или мама в следственном изоляторе по «наркотической статье», а кого-то просто бросили в больнице. Всем детям одинаково хочется тепла и ласки.

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Александр Добриян, СТВ: 
Сабрина, Влад, Миша, Женя... В этом отделении гораздо меньше пустых кроваток, чем хотелось бы. И на долю каждого из этих малышей выпало испытаний несоразмерно их возрасту. Возможно, Ольга Грицкевич – то немногое хорошее, что случилось с ними в жизни.

Некоторые из малышей провели в этой палате треть жизни. Ее руки для них роднее родных, но привыкать Ольга Грицкевич не боится. И спешит дать как можно больше.

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Ольга Грицкевич, сотрудник Белорусского Общества Красного Креста:
Вот такой мальчик у меня Миша. Я очень рада, что он начинает у меня разговаривать. Я его научила ходить. Когда у них какие-то успехи, для меня это большая радость. Что какой-то вклад внесла, чему-то их научила. 

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Женщин, готовых помогать детям выздоравливать, с каждым месяцем становится всё больше. Сегодня «няни вместо мам» дарят ласку в больницах Гродно, Минска, Бреста, Гомеля, Речицы, Жлобина и Мозыря. Они приносят с собой и всё необходимое для ухода за детьми. Подгузники, салфетки, присыпки покупаются на средства благотворителей. Поддержать доброе дело может любой желающий.
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Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Поиграть, приласкать, поговорить. Лечение добром практикуют в детских отделениях белорусских больниц. «Няня вместо мамы» – так называется...
 
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