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Белорусские спасатели стали лучшими в международных соревнованиях по скоростному подъёму в Санкт-Петербурге
Новости Беларуси. «Вертикальный вызов» принят. Столичные спасатели третий год подряд становятся лучшими в международных соревнованиях по скоростному подъему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состязания прошли на одном из самых высоких зданий в Санкт-Петербурге. Преодолеть 39 этажей в полной экипировке – задача не из легких. Но заветная высота покорилась нашим спасателям.
За первое место состязались около 300 спасателей из России и Беларуси. Среди женщин, которым разрешили подниматься без кислородной маски, победу одержала минчанка Наталья Бондаренко. А наши мужчины и вовсе заняли все почетные места на пьедестале.
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Белорусские спасатели стали лучшими в международных соревнованиях по скоростному подъёму в Санкт-Петербурге
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Белорусские спасатели стали лучшими в международных соревнованиях по скоростному подъёму в Санкт-Петербурге
Новости Беларуси. «Вертикальный вызов» принят. Столичные спасатели третий год подряд становятся лучшими в международных соревнованиях по скоростному подъему,...
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