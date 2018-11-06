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В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года

07.11.2018 19:44 — Разное | СТВ  
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Новости России. В Москве на Красной площади прошел торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда красноармейцы прямо с кремлевской брусчатки уходили на фронт.

В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года

В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года

Организаторы реконструкции попытались максимально воссоздать историческое событие. В шествии приняли участие около 5 тысяч военнослужащих. Все они были одеты в форму времен Великой Отечественной. На параде показали историческую военную технику – танки, самоходные установки, «Катюши», бронеавтомобили и мотоциклы.

В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года

В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года

В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года

В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года

В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года
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Теги: Минск
 
 
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Новости России. В Москве на Красной площади прошел торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда...
 
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