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В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года
Новости России. В Москве на Красной площади прошел торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда красноармейцы прямо с кремлевской брусчатки уходили на фронт.
Организаторы реконструкции попытались максимально воссоздать историческое событие. В шествии приняли участие около 5 тысяч военнослужащих. Все они были одеты в форму времен Великой Отечественной. На параде показали историческую военную технику – танки, самоходные установки, «Катюши», бронеавтомобили и мотоциклы.
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В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года
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Новости России. В Москве на Красной площади прошел торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда...
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