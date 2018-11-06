На том же месте. В Гомеле на перекрестке Интернациональной и Ленина снова разбился мотоциклист

Вечером 7 ноября в Гомеле на пересечении улицы Интернациональная и проспекта Ленина произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля, сообщается в группе «ВКонтакте» «ЧП Гомель».





Очевидцы сообщают, что мотоциклист и его пассажирка серьезно не пострадали.

А вместе с тем, этот перекресток у байкеров уже не единожды попадал в печальные сводки. Так, в конце августа на этом же месте произошло ДТП, в котором погиб 22-летний мотоциклист . Парень на Yamaha резко набрал скорость и на мигающий зеленый выехал на перекресток, где столкнулся со Skoda.