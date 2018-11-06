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На том же месте. В Гомеле на перекрестке Интернациональной и Ленина снова разбился мотоциклист
Вечером 7 ноября в Гомеле на пересечении улицы Интернациональная и проспекта Ленина произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля,
Очевидцы сообщают, что мотоциклист и его пассажирка серьезно не пострадали.
А вместе с тем, этот перекресток у байкеров уже не единожды попадал в печальные сводки. Так, в конце августа на этом же месте произошло ДТП, в котором
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А вместе с тем, этот перекресток уже не единожды попадал в печальные сводки.
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