Известный могилевский боксер оказался виновником ДТП, в котором погибли мужчина и 11-летний ребенок









ДТП случилось 27 сентября 2009 года на трассе Могилев — Чериков — Костюковичи. Денис Халупов, находясь за рулем Toyota Celica, потерял управление и врезался в BMW-316, в которой ехали четыре человека. В результате водитель BMW скончался на месте, 11-летний ребенок через несколько часов умер в больнице. Еще одному пострадавшему пришлось пережить несколько операций.





Дениса Халупова, в крови которого, к слову, нашли алкоголь, также госпитализировали с места аварии, но уже через непродолжительное время он уехал в Москву, а на территории Беларуси был объявлен в розыск. Суд над ним по этому делу состоялся только в 2017 году, когда мужчину после отбывания наказания за другое правонарушение в Свердловской области отправили на родину.





«Наша трагедия потрясла весь Могилев, нам выражали соболезнования даже незнакомые люди. Но за все 8 лет, которые прошли, ни Халупов, ни его родственники ни разу не обратились к нам, не извинились, не принесли даже цветочка на могилы моего сына и внука. А мы до сих пор переживаем эту страшную трагедию. По его вине без отца остались еще двое детей, мои внуки — 8-месячный мальчик и девочка-первоклассница. Прошли годы, а внучка до сих пор бережно хранить подарки, которые ей дарил папа», — со слезами в голосе рассказывает мама погибшего мужчины Алла Слепцова.









Она выслала выдержки из постановления следователя, в котором говорится, что в момент ДТП Денис Халупов находился в состоянии алкогольного опьянения. Его признали виновным по ст. 317 УК Республики Беларусь «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время он отбывает наказание в колонии-поселении на территории Беларуси.





«Помимо лишения свободы суд постановил Халупову выплатить компенсации нам, родственникам погибших, но он до сих пор ничего не выплатил», — говорит Алла Слепцова.





Денис Халупов в разговоре с журналистом ЕАН не стал отрицать свою вину и рассказал свое видение трагедии.





«Я приехал из Москвы. В Могилев. Потом поехал в Костюковичи к армейскому другу. Там мы посидели вечером с ним и парнями, выпили в пределах разумного. Потом пошли спать. Утром я проснулся и поехал домой. Но в дороге захотел спать, остановился, поспал. Поехал дальше. Так было еще один раз. А на третий раз я открыл глаза в реанимации. С 6:00 до 20:00 следующего дня был без сознания, видел белый коридор. Когда я очнулся, меня опросил сотрудник правоохранительных органов. Он ничего мне не сказал, что погибли люди. Я вечером должен был быть в Москве. Я собрался и уехал. Когда я уезжал, я ничего не нарушал. У меня не было ограничений в моем передвижении. Только через месяц возбудили уголовное дело и подали в розыск. Меня опросили как свидетеля и все. Конечно, я узнал потом, что все так случилось. И мне назначили максимальное наказание — 7 лет в колонии-поселении», — рассказал Денис Халупов.





Он заявляет, что полностью раскаивается.





«В суде я просил у них (родственников погибших, — прим. ЕАН) прощения. И если бы я выбирал, кто останется жив, то, конечно, не задумываясь ни на секунду, отдал бы свою жизнь. Я не желал им зла. Так получилось. Любой мог оказаться на моем месте. Конечно, если бы я мог предположить, что так могло случиться, я бы в жизни не сел за руль», — говорит боксер.





Он также заявил, что выплатит близким погибших всю положенную по решению суда компенсацию морального вреда. «Суд назначил выплату в 18 тыс. долларов. Шесть тысяч уже выплатила страховая, и я еще должен 12 тыс. Я не отказываюсь платить, я все выплачу. Раньше не мог, так как находился в колонии в России», — утверждает спортсмен. Он попросил ЕАН дать его контакты родственникам, чтобы они смогли связаться с ним и урегулировать этот вопрос. Однако близкие погибших отмечают, что все платежные реквизиты указаны в судебных документах и выходить на контакт с Денисом Халуповым у них никакого желания нет.



